Miles de personas marcharon contra la violencia y los bloqueos

“No más protestas, no más bloqueos”, “Policía, amigo, el pueblo está contigo”. Con esas arengas salieron este domingo a las calles miles de ciudadanos vestidos de blanco en Bogotá, Medellín, Barranquilla y otras ciudades, en rechazo a los bloqueos y hechos de violencia que han dejado las protestas registradas durante el mes que lleva el paro nacional.



En Bogotá, los ciudadanos recorrieron la carrera séptima y llegaron al parque Nacional, mientras portaban banderas de Colombia y les entregaban flores a la Policía, en signo de apoyo. “Creo que todos merecemos la paz y no podemos seguir tan polarizados porque hay que apoyar las instituciones y porque si bien hay muchas injusticias en Colombia, el camino no es la violencia ni la polarización”, dijo una de las manifestantes a la agencia Efe.



Durante el recorrido se produjo una tensión, pues se encontraron con otros ciudadanos que apoyan el paro y los increparon con arengas como “viva el paro nacional”.



Varios políticos estuvieron presentes en esta manifestación, que fue impulsada a través de redes sociales por congresistas del Centro Democrático (CD), quienes han reiterado su apoyo a la Fuerza Pública.



“Muy orgulloso me siento de haber participado en la marcha de #YoProtejoAMiPaís hoy en Bogotá. No vamos a dejar que acaben al país”, dijo el empresario José Miguel Santamaría, vocero de esa marcha.



En otras ciudades como Medellín hubo gran afluencia de marchantes, que se congregaron desde las 9 de la mañana en el parque de El Poblado para realizar una caminata. El evento fue liderado por la iniciativa ciudadana ‘Colombia te Llevo en mi Corazón’, la cual recorrió por dos horas las calles de Medellín para llegar finalmente al parque de los Pies Descalzos, en el centro.



Por otro lado, en Barranquilla, empresarios y comerciantes marcharon para rechazar el vandalismo. La manifestación salió del sector del edificio Girasol hasta el parque Washington, norte de la ciudad.



Decenas de personas, acompañadas con un grupo musical de millo, caminaron entre estos dos puntos también con pañuelos y camisetas blancas. Adicionalmente, desplegaron carteles con los mensajes como “Los empresarios no paramos, apoyamos la ley y el orden” y “¡El bloqueo es un delito!”.



Para la directora de la Asociación de Municipios de Sabana Centro (Asocentro), Dina Luz Pardo, la marea blanca de este domingo fue “una concentración pacífica. Queríamos levantar la voz de protesta contra todos los actos vandálicos que está generando afectación al país y todo aquello que está generando un retroceso en el progreso que traía nuestro país”, aseguró.



Para este lunes, Bucaramanga tiene programadas unas movilizaciones con el mismo motivo de rechazo al paro nacional, que ya completa más de un mes de actividades en todo el país.



Las manifestaciones están programadas para las 9 de la mañana en Puerta del Sol, en la capital santandereana.



En Cali, la calma reinó por segundo día. La ciudad está militarizada desde el sábado y las autoridades han adelantado el desbloqueo de varios sectores de la ciudad que permanecían sitiados y donde se restableció el servicio de recolección de basuras y comenzó la recogida de escombros de los disturbios.



También llegaron a la capital del Valle del Cauca 600 camiones con alimentos e insumos y casi mil vehículos cisterna con combustible para abastecer a la ciudad.



