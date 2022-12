En noviembre de este año empezó a circular una imagen en la que se lee “Miguel Turbay es investigado por corrupción y narcotráfico”, junto a la fotografía del congresista y la marca de agua de EL TIEMPO.



Ya se había aclarado que se trataba de una imagen falsa por medio de Twitter. Sin embargo, en vista de que continúa siendo difundida, es preciso recordar que esta información es falsa y no hace parte de un contenido real del diario.

Ningún redactor ni alguien del equipo de redes sociales diseñó la pieza mencionada. Por el contrario, es posible detectar que un externo manipuló y usó indebidamente la identidad de marca del medio para desinformar.



Tampoco se ha publicado una noticia en el portal de EL TIEMPO relacionada con esta información.

🔴 #AtenciónComunidadET • ❌ Anunciamos que esta imagen y su información que circula en redes sociales es totalmente FALSA. ❌



📌 El trino fue publicado en la cuenta @DESCUBREMUNDO2

Desmentimos esta noticia falsa que usa nuestra imagen.

Consejos para no caer en 'fake news'

Para no caer en noticias falsas tenga en cuenta estos consejos para detectar la validez de la información. Estos han sido redactados como parte de la sección de EL TIEMPO ‘Las Fake Del Face’, que busca combatir la divulgación de aquellos relatos que crean un círculo de desinformación:



- Desconfíe de los artículos con títulos grandes y en mayúscula sostenida, pues no atienden al manual de estilo de este medio de comunicación. Además, si hay faltas de redacción y ortografía significa que el texto es de dudosa procedencia.



- Fíjese en la coherencia de la presentación informativa. Desconfíe si hay conclusiones exageradas, si no hay ninguna fuente atribuida o si todo resulta anónimo.



- Pregúntese si la información, video o imagen entrega el contexto mínimo indispensable.



- Cuestione cuál es la motivación detrás del contenido, quién lo comparte, para qué y cuál es la fuente de origen.



- Inspeccione el portal que aloja la noticia. Diríjase a la sección ‘acerca de nosotros’ para darse una idea de qué tipo de sitio está visitando.



- Verifique si el artículo tiene enlaces dañados.



- Google Lens es una gran herramienta para identificar si las imágenes o videos están alojados en otros sitios, o para identificar su origen.

Margarita Contreras Delgado

Redacción Tendencias