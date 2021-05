Miguel Uribe propone marchar en apoyo a la Fuerza Pública

En medio de las jornadas del paro nacional, el excandidato a la Alcaldía de Bogotá Miguel Uribe Turbay convocó, a través de su cuenta de Twitter, a una marcha el próximo sábado 8 de mayo con la intención de manifestarse en apoyo de la Fuerza Pública “que protege a los ciudadanos en el marco de la legalidad”, indicó.



De igual manera, aseguró este 6 de mayo que esta marcha, que comenzaría a las 10 a. m. en el Parque Nacional (Bogotá), tiene también como fin “rechazar la violencia y defender la vida”, así como hacer un homenaje “por las víctimas, policías y civiles, de estas protestas violentas” y “apoyar a nuestra ciudad y al comercio”.



El exsecretario de Gobierno de la alcaldía de Enrique Peñalosa, quien ha rechazado enfáticamente los actos de vandalismo en medio de las protestas que este viernes 7 de mayo ya completan diez días consecutivos, invitó a los ciudadanos a unirse a la movilización - denominada ‘Marcho por Bogotá’- con camisetas blancas.

Uribe Turbay ha sido enfático en rechazar los actos de violencia y de vandalismo que se han presentado desde el pasado 28 de abril. “Querer a Colombia es rechazar la violencia y la destrucción; es trabajar por nuestro país, es construir desde la diferencia, es cuidar nuestras ciudades y ser solidarios; es promover la cultura de respeto y legalidad”, indicó hace poco en su cuenta de Twitter.



Sin embargo, el político ha sido muy criticado debido a que usuarios indican que, si bien ha rechazado los disturbios y desmanes en medio de las manifestaciones, no ha sido contundente frente a los abusos policiales que han denunciado la ONU, la Unión Europea, así como distintas instituciones internacionales de defensas de los derechos humanos.



“Quienes apoyamos a la Fuerza Pública lo hacemos en el marco de la legalidad y defendemos las garantías de los derechos humanos. Sin seguridad no hay libertad. Con violencia no hay derechos humanos. Gracias a los militares y policías”, indicó el 5 de mayo el exsecretario de Gobierno, en respuesta a los señalamientos de sectores internacionales frente a la violación de los derechos humanos de los civiles.



En medio del paro nacional, la Defensoría ha documentado 24 muertes en todo el territorio nacional y al menos al menos 85 personas reportadas como desaparecidas, de acuerdo con su informe revelado el pasado 5 de mayo. Sin embargo, otras oenegés señalan que la cifra es mucho más alta.



De acuerdo con la organización defensora de derechos humanos Temblores ONG, desde que inició el paro nacional hasta el 5 de mayo, se habían registrado 1.708 casos de violencia de la fuerza pública, 37 homicidios por parte de la policía, 222 víctimas de violencia policial, 831 detenciones arbitrarias contra manifestantes y 312 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública.



Por su parte, el Ministerio de Defensa ha reportado 540 policías heridos desde el 28 de abril hasta el pasado 5 de mayo.



