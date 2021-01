‘Coincido con una visión de país que garantice la seguridad’

Seguridad, promoción de la empresa privada y del emprendimiento y una amplia política social. Esas son las tesis con las que el exsecretario de Gobierno de Bogotá y excandidato a la alcaldía, Miguel Uribe Turbay, quiere dar el salto al duro terreno de la política nacional.

En los últimos meses, el exsecretario de Gobierno de Bogotá ha coincidido con algunos sectores del uribismo en temas como, por ejemplo, las críticas a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y su nombre fue mencionado en diferentes círculos como posible ministro del Interior de Duque.



(Contexto: Álvaro Uribe confirma que Miguel Uribe será candidato al Senado del CD)



Uribe Turbay habló con EL TIEMPO sobre su presencia en la lista al Senado del Centro Democrático, por qué decidió unirse al uribismo y los riesgos de un gobierno de izquierda en 2022.



¿Cómo sintió el fallecimiento de Carlos Holmes Trujillo?



Fue un ciudadano ejemplar, un hombre capaz de construir desde la diferencia, ponderado y al mismo tiempo demostró capacidad de ejecución, y ese es el reto que tienen los líderes hoy día en Colombia. Aprovecho esta oportunidad para solidarizarme con su familia.



A su juicio, ¿qué tanto perdió el uribismo con la partida de Holmes Trujillo?



Creo que todas las muertes de seres queridos son pérdidas y aquí no solamente perdió el Centro Democrático, sino el país. Carlos es una más de las 52.000 víctimas de este virus. Ya casi todos los colombianos conocemos a alguien cercano que ha muerto de covid y creo que es un momento para reconocer el duelo y enfrentar esta pandemia unidos.



¿Qué lo motivó a realizar el acuerdo con el Centro Democrático para estar en la lista al Senado?



He trabajado por Bogotá durante más de 10 años. Tuve la oportunidad de ser concejal, presidente del Concejo y secretario de Gobierno por tres años. Tuve a cargo más de 3 billones de pesos, más de 2.000 personas trabajaron conmigo y tuve una gestión exitosa. Demostré lo que es hacer gestión transparente y eficiente. En este caso, me motiva profundamente la necesidad de resolver los problemas de los ciudadanos. Hoy Colombia se enfrenta a una discusión trascendental para el futuro de todos y creo que es necesario participar en esta discusión y promover que haya una unión que garantice los intereses de los ciudadanos y deje atrás discusiones innecesarias.



Y para usted, ¿cuáles son esos intereses de los ciudadanos?



Las discusiones ahora se deben centrar en garantizar que los colombianos tengan seguridad, que podamos asumir los desafíos de 2021 y 2022 con claridad. Se viene por delante un reto enorme en materia de vacunación, generación de empleo, reducción de la pobreza y seguridad para los ciudadanos, y esos retos me motivan para entrar en esa discusión y contribuir en la construcción del país. Coincido en una visión de país que garantice la seguridad para todos y promueva el emprendimiento privado, el desarrollo de la economía y una política social amplia.



(Además lea: De la Calle explica qué se necesita para unión entre Petro y Fajardo)



¿Es decir que usted llega al uribismo, entre otras razones, por sus coincidencias en las tesis sobre la seguridad?



Sí, comparto las tesis en materia de seguridad. He sido partidario de la necesidad de garantizar una política social amplia, igualdad de oportunidad, pero nunca he desconocido la necesidad de tener un Estado que garantice seguridad y convivencia para todos los colombianos.

La idea es que no se censure la empresa privada, el emprendimiento y que se permita la libertad de empresa y de oficio, y hoy, sin duda, hay unos sectores que amenazan esta visión de país.



El presidente Uribe ha dicho ‘ojo con el 2022’ y varios uribistas hablan de la amenaza de un gobierno de izquierda, ¿qué opina al respecto?



Coincido con la preocupación del presidente Uribe. Hice oposición a Gustavo Petro desde el Concejo de Bogotá y lo conozco bien. Su modelo de gobierno fue peligroso para la capital y sería peor para el país. Acude al conflicto para ganar votos y promueve el odio de clases. Fue ineficiente y tiene muchos discursos para los problemas, pero no para las soluciones.



¿Qué opina de las críticas que ha hecho el uribismo al acuerdo de paz con las Farc?



La batalla del plebiscito ya se dio en su momento. Hoy tenemos que concentrarnos en los desafíos que se han heredado del acuerdo como, por ejemplo, acabar la deforestación que genera la siembra de coca, la impunidad, la necesidad de reformar la justicia garantizando que no haya impunidad y que haya austeridad. Necesitamos combatir estos grupos al margen de la ley, particularmente las disidencias que están asesinando a los líderes sociales. Que lleguemos con oferta social a las zonas de mayor conflicto histórico en Colombia. Esas son las batallas que deben concentrar nuestra energía y son las discusiones que los jóvenes y los políticos de esta época deben dar.



¿Es decir, superar muchas discusiones del pasado?



No podemos mantenernos en las discusiones del pasado, que nos distraen de resolver los problemas del presente. Con claridad, convicciones y coherencia tenemos que asumir estos debates y pensar en cómo solucionamos los problemas del 2021 y el 2022.



¿No siente que el uribismo está un poco desgastado en estos momentos?



Todo lo contrario, hoy más que nunca está vigente la necesidad de garantizar la seguridad para todos los colombianos, proteger la empresa para garantizar la reactivación y generación de empleo e impulsar una agenda de política social incluyente que reduzca la pobreza.



¿Qué tan afectadas se verán las listas al Congreso del uribismo con la ausencia de Uribe?



Precisamente yo llego a asumir una responsabilidad en la que tenemos que buscar que los líderes que hoy están en el partido, los congresistas y nuevas caras que decidamos ingresar podamos ofrecerles a los votantes una alternativa para mantener esas tesis con las que se transformó el país en el peor momento de la historia y volverlo un país viable. La idea es demostrar que en el Centro Democrático cabe la convergencia y los matices y que perseguimos un modelo de país que garantice la seguridad, la economía y la política social. Estoy convencido de que el presidente Uribe, si bien no va a ser candidato, seguirá siendo un referente de lo que implica esta visión de país.



(Además lea: Rifirrafe entre Gustavo Petro y Ángela María Robledo)



A usted se lo identificaba como ‘peñalosista’ y ahora se volvió uribista, ¿cómo explicar este cambio?



Creo que le han hecho mucho daño a la política los estereotipos, los prejuicios y los sellos. He sido coherente en mi vida pública. He tenido los mismos principios y he enfrentado a esas fuerzas que han querido asfixiar a las empresas y al comercio, que han sido flexibles con los criminales, he sido siempre claro enfrentando a quienes gobiernan a través del populismo. Si bien participé del gobierno del exalcalde Enrique Peñalosa, a quien admiro y respeto profundamente, hoy también me siento profundamente cómodo de participar en un equipo que defiende una visión de país con la que no solamente coincido, sino que considero que le puedo aportar. El Centro Democrático es un partido de convergencia en el que conviven diferentes tendencias.



¿Será la cabeza de lista del uribismo al Senado?

​

Encabezar una lista al Congreso es una gran responsabilidad y para mí sería un gran honor y agradecería tener esa responsabilidad, pero es una decisión que debe decantarse más adelante y que le corresponde al presidente Uribe tomar en su momento. Por ahora estoy decidido a aspirar al Congreso, a invitar a los ciudadanos a construir una visión de país que sea productiva, que nos permita enfrentar la crisis en la que estamos.



¿Este es su primer paso en una carrera política nacional?



Sí. He concentrado mi vida pública en Bogotá. Sin embargo, la candidatura a la alcaldía no solo generó una exposición nacional, sino que las discusiones de Bogotá, en buena parte, se reproducen en otras ciudades. No hay una ciudad en la que no sea importante, por ejemplo, la seguridad y la protección de los líderes sociales. La discusión alrededor de la capital del país me ha permitido abordar temas que todos los ciudadanos requieren.



¿Cómo analiza la campaña presidencial de 2022?



Hoy la prioridad es que podamos enfrentar esta crisis, que el gobierno del presidente Duque logre garantizar la vacunación efectiva, una política social que reduzca la línea de pobreza. Necesitamos que el Gobierno estimule la educación presencial y que haya una política ambiciosa de generación de ingresos y seguridad.



¿Cómo analiza el año de gobierno de Claudia López?



Claudia López les falló a los bogotanos. Si bien tuvo un ánimo proactivo al inicio de la pandemia, se fue desdibujando. Cada vez fueron más evidentes sus errores, sus mentiras y su improvisación. Ha incumplido con el aumento de la capacidad médica. Prometió 4.000 UCI y llegó a menos de 2.000, buena parte de las cuales fueron gestión del Gobierno Nacional y el sector privado. Ha incumplido en el apoyo económico a las familias vulnerables, las cuales no han recibido la ayuda necesaria en medio de las cuarentenas más largas del mundo. También a los comerciantes de la ciudad, a los que ha asfixiado con medidas autoritarias. No ha reconocido los errores y, con bastante soberbia, se ha lavado las manos atacando al Gobierno Nacional.



JUAN FRANCISCO VALBUENA

Redacción Política