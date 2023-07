Este sábado 29 de julio sobre las 6 de la mañana, Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, fue capturado por los cargos de enriquecimiento ilícito tras el escándalo de los supuestos dineros en la campaña del mandatario en 2022.



(Puede ser de su interés: Petro habla de captura de su hijo; le dice a la Fiscalía que no presionará decisiones).

La Fiscalía General de la Nación envió una orden de captura tanto a Nicolás Petro, como a su exesposa Days Vásquez, quien es una de las piezas principales en este proceso que se adelanta contra el hijo de Gustavo Petro.



Miguel Uribe pide castigo contra Petro y su familia

Uno de los primeros en reaccionar a la noticia fue el senador Miguel Uribe, quien envió un mensaje a través de sus redes sociales y se fue contra del presidente de la República.



“Con esta captura se evidencia el engaño de Petro y se confirma el pacto en donde vendieron impunidad por apoyo político y económico”, afirmó.



Además, el Senador señaló que Gustavo Petro también debe asumir responsabilidades por los supuestos dineros ilícitos que ingresaron en la campaña presidencial del 2022.



“Petro debe asumir su responsabilidad. Recuerden que Nicolás recibió plata de mafiosos que iba para financiar la campaña presidencial”, finalizó.

Uribe recalcó que Nicolás Petro siempre ha estado muy cercano al Presidente de la República y tiene una responsabilidad en la campaña presidencial por los supuestos dineros que entraron de mafiosos. Por esta razón, le pidió a la Fiscalía que no desligue al mandatario de esta investigación.



"Es lamentable lo que hoy está pasando con la familia del presidente Gustavo Petro (…) Lo que hemos visto en este año de Petro es que no solo había apoyo político de los mafiosos y criminales, sino que también había apoyo económico”, expresó.



Y agregó: "Hoy Nicolás Petro está siendo capturado por enriquecimiento ilícito y por lavado de activos, se quedó con una plata de unos mafiosos que estaban financiando la campaña presidencial. No era un regalo a Nicolás, no estaba actuando en nombre propio".

Gustavo Petro (izq.), Nicolás Petro y Day Vásquez. Foto: Archivo Particular

Por último, el senador del Centro Democrático pidió que Gustavo Petro responda por el escándalo político que se está viviendo en el país porque hay una relación «política» cercana con su hijo Nicolás Petro.



"Gustavo Petro debe responder y no lavarse las manos porque esa plata iba para la campaña presidencial, es evidente que hay una relación cercana política entre padre e hijo. Es uno de los escándalos políticos más grandes de la historia de Colombia, con esto queda claro en engaño que fue Petro", finalizó Miguel Uribe.

HAROLD YEPES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

