Mediante un video publicado en su cuenta de Twitter, el representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, denunció que fue víctima de amenazas de muerte mientras que entrenaba en un gimnasio.



Según el congresista, un hombre se le acercó y le dijo que “un día de estos aparecería con la boca llena de moscas”.



Polo Polo también afirmó que el sujeto arremetió contra él con groserías y que repitió en varias oportunidades la misma amenaza.



Fue entonces, según relató el congresista, cuando el representante a la Cámara llamó a su esquema de seguridad, quienes ingresaron al gimnasio para intentar controlar la situación.



"Estos agentes tomaron la información del ciudadano y el día de hoy me encuentro realizando las respectivas denuncias. No he “hostigado” a nadie, el hostigado soy yo y no he ejercido ningún abuso de autoridad", sentenció el congresista en su cuenta de Twitter.



Así mismo dijo que el sujeto que lo atacó fue identificado como Pedro Hernán Romero Sáenz y que se harán las denuncias correspondientes.

Que mamera me dan este tipo de situaciones, no quería publicar nada y llevar todo el proceso en discreción, pero ya que andan diciendo cosas que no son sobre el suceso del día de ayer en el gimnasio, acá les muestro el video del procedimiento. Este sujeto de nombre Pedro Hernán… pic.twitter.com/btmeryY9er — MIGUEL POLO POLO (@MiguelPoloP) June 27, 2023

