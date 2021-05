Centro Democrático se puso del lado de Uribe en choque con Ceballos

La mención que hizo el saliente comisionado de Paz, Miguel Ceballos, sobre su “incomodidad” con el expresidente y jefe máximo del Centro Democrático, Álvaro Uribe, este fin de semana, fue rechazada de manera unánime por la bancada del Centro Democrático, la cual criticó duramente la dimisión del funcionario.



El pasado sábado, en entrevista con María Isabel Rueda en EL TIEMPO, Ceballos reveló su renuncia al cargo y dijo que estará en el Gobierno Nacional hasta el 26 de mayo.



Además de los temas de paz, el funcionario se viene desempeñando como vocero del Ejecutivo en los diálogos con el Comité Nacional el Paro.



(En otras noticias: 'Renuncia de Ceballos es desleal e inoportuna')

“Me voy por una decisión personal, porque tengo la claridad de que puedo seguirle sirviendo al país en otros ámbitos de la vida política”, afirmó Ceballos.



(Le sugerimos: ¿Qué dijo Uribe sobre Miguel Ceballos en las últimas horas?)



El Comisionado agregó que parte de su decisión se debía a una “incomodidad” que sentía con el expresidente Uribe y que tiene que ver con algunas gestiones que el exmandatario habría hecho, relacionadas con el Eln.



“En dos ocasiones, desafortunadamente, no fui consultado por el expresidente Uribe en un par de contactos que tuvieron él y representantes suyos con el Eln”, afirmó el Alto Comisionado de Paz, quien agregó que Uribe lo “desconoció”.

Facebook Twitter Linkedin

El expresidente y jefe máximo del Centro Democrático, Álvaro Uribe. Foto: Prensa Álvaro Uribe

Estas menciones generaron una reacción de Uribe que ha llamado la atención en círculos políticos. “El dr Miguel Ceballos es una muy buena persona, qué le voy a contestar yo que tengo tantos enemigos malas personas!”, escribió el expresidente en Twitter.



Sin embargo, su partido, el Centro Democrático, reaccionó duramente contra Ceballos, quien se desempeñó como viceministro de Justicia en la última etapa de las administraciones de Uribe y es hermano de la fallecida congresista Sandra Ceballos, también seguidora del exmandatario.



(No se pierda: El momento crítico de la coalición de centroderecha)

En un comunicado divulgado ayer en la mañana, el partido uribista afirmó que su salida es “abrupta” y manifestó que “es un acto de deslealtad en el momento más inoportuno, que evidencia que no estuvo a la altura de las difíciles y trascendentales tareas a su cargo”.



“No se renuncia por “incomodidades” cuando se tiene una alta responsabilidad en medio de la crisis que atraviesa el país. Insólito, además, que invoque gestiones del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que conoce en detalle el presidente Iván Duque. Hay que poner fin drásticamente al grave y continuo daño que hacen al tejido económico y social de la Nación quienes allanan los terrenos legales de la inconformidad”, expresó el partido.

Vocero ante el paro

Y de paso se refirió al reemplazo que deberá designar el Gobierno Nacional para el diálogo con el Comité Nacional del Paro, el cual atraviesa por un momento crucial.



“Reiteramos que los bloqueos, el vandalismo, la destrucción del patrimonio común y los múltiples intentos por asfixiar la economía son ilegales e inaceptables y se deben enfrentar con decisión y con autoridad, siempre bajo el respeto de los DD.HH. Exhortamos al Gobierno a perseverar en esa ruta, con funcionarios idóneos para enfrentar los muy graves retos del momento”, solicitó el partido de gobierno.



(En otras noticias: El video en el que Duque se refiere a Petro y al paro)



Para varios observadores, la mención de Ceballos sobre su “incomodidad” con el expresidente Uribe viene a profundizar, de alguna manera, el duro momento por el que atraviesan el Centro Democrático y su relación con el Gobierno Nacional.

Me parece muy ingrato por parte de @ceballosarevalo comparar al Presidente Uribe con Petro. — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) May 23, 2021

Ceballos es un funcionario de la administración a la cual impulsaron el mandatario y su partido y el hecho de que haya dicho que siente una “incomodidad” con el jefe máximo del Centro Democrático, porque lo “desconoció”, no parecen dar la mejor impresión sobre el estado del relacionamiento entre la Casa de Nariño y el partido de gobierno.



El Centro Democrático arropó al expresidente, que además de su jefe máximo ha sido su inspirador y principal impulsor, y criticó duramente a Ceballos, de quien el senador uribista Ernesto Macías afirmó que “escogió la puerta de atrás para salir”.



No se sabe cuánto dure este duro momento que vive el uribismo, pero lo que sí es cierto es que, como lo indican algunas encuestas de opinión hechas en medio de la protesta social, la mayoría de los colombianos no dice sentir, por el momento, mucha afinidad con esta tendencia política.

En otras noticias de política

Cómo reaccionó el mundo político a la renuncia de Ceballos



El trino de un ministro que se fue del gobierno de Duque



Programa de vivienda para jóvenes: lo que debe saber



POLÍTICA