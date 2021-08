Miguel Ceballos: 'Ni Uribe ni Santos son candidatos a la Presidencia'

El aspirante presidencial Miguel Ceballos, quien fungía como alto comisionado de paz, le pidió al país entender que ni el expresidente Álvaro Uribe Vélez ni Juan Manuel Santos son candidatos a la Presidencia para el 2022.



"Yo creo que el expresidente Uribe y el expresidente Santos ya están fuera de la política cuando ya no tienen ningún fuero. Y entiendo que el expresidente Uribe no lo tiene, porque ya no es senador. Yo creo que es importante decirle a Colombia que ni Uribe ni Santos son candidatos, yo sí”, dijo a RCN Radio.



Tras ello, dijo estar extrañado de que el expresidente Uribe en su encuentro con la Comisión de la Verdad, asegurara que las instituciones que surgieron de La Habana son ilegales.



“Yo creo que la Constitución y la ley en Colombia son absolutamente claras y la única manera de avanzar en el fortalecimiento de nuestra democracia es respetarla. Por eso, como precisamente esas instituciones derivadas del acuerdo hacen parte la ley y de la constitución. Me extraña que el presidente o expresidente Uribe diga que son ilegales, cuando él hizo parte del Congreso que decidió que fueran legales", dijo.



Sobre ese asunto, dijo en la emisora que “en la medida en que las Farc ahora como partido político ,cumplan con la Constitución y la ley, pues por supuesto que seguiremos con todo el ánimo en la implementación de los acuerdos”.



De otro lado, advirtió que al llegar a la Presidencia mantendrá las condiciones de negociación con el Eln, y agregó que como comisionado buscó un espacio con la interlocución del Papa Francisco, el Vaticano y también a través del Secretario General de Naciones Unidas (ONU).



