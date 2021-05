Miguel Ceballos confirma que será candidato presidencial

Este miércoles, en entrevista con Caracol Radio, Miguel Ceballos, el hoy saliente Alto Comisionado para la Paz, confirmó su aspiración a la presidencia para 2022. "Sí seré candidato presidencial, es algo que había venido meditando con mi esposa e hijos hace unos meses. Me parece oportuno", dijo.



(Lea también: Encuesta: así va la intención de voto para el 2022)



Ceballos, además, habló del movimiento social con el cual, a través de firmas, respaldará su candidatura. Según informó, se trata del movimiento Tú. "Este movimiento se llama Tú porque las dos letras que lo componen (T y U) son esenciales en mi manera de ver a Colombia: es la necesidad de Transformarnos y Unirnos".



(Análisis: Protestas en Colombia erosionan la imagen de la clase política)

Este anuncio se conoce luego de que el propio Ceballos sorprendiera el fin de semana al país al revelarle a EL TIEMPO su salida del cargo como Alto Comisionado para la Paz. El funcionario, en entrevista con la periodista María Isabel Rueda, expresó su incomodidad porque el expresidente Álvaro Uribe Vélez había interferido en su cargo.



De hecho, se refirió al Centro Democrático, partido con el cual, según se conoció, no terminó en buenos términos tras su salida del Gobierno. Y habló precisamente de una eventual disputa electoral: "No quiero compararme con el Centro Democrático o con Gustavo Petro porque no quiero ser como los otros".



(Le puede interesar: Duque atraviesa los días más difíciles de su gobierno)



Por otro lado, el saliente comisionado aseguró que la búsqueda de la paz con el Eln será una de sus banderas.



“Si en este momento tuviera que tomar la decisión de sentarme a crear un espacio de diálogo, por supuesto sin que el Eln siga cometiendo los actos que nos alejan de la paz, lo haría”, comentó, en entrevista con W Radio.



Agregó que presentará varias propuestas en materia de educación, salud, seguridad, empleo y protección, y que su propósito es dejar el legado de la libertad.



(Además: La desaprobación de Iván Duque es de 76 %, según encuesta Invamer)