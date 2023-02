El Gobierno Nacional advirtió este jueves que si no se aceptan las modificaciones planteadas desde la Casa de Nariño para el metro de Bogotá, se puede paralizar la inversión en proyectos en los cuales el Ejecutivo aporta el 70 por ciento para la capital.



Y esto desató de inmediato una serie de pronunciamientos desde diferentes sectores de la política nacional.

Uno de ellos fue Federico Gutiérrez, quien precisamente fue uno de los contendores del presidente Gustavo Petro en la pasada contienda electoral.



"Bogotá no se puede quedar sin su Metro. Extorsión y chantaje del Gobierno Petro, dejará sin Metro a los bogotanos", señaló el exalcalde de Medellín en su cuenta de Twitter.



❗️Bogotá no se puede quedar sin su Metro 🚈!

Extorsión y chantaje del Gobierno Petro, dejará sin Metro a los Bogotanos. pic.twitter.com/TrP7KZsJFZ — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) February 2, 2023

