Mensajes alusivos a Petro fueron pintados en sede de precandidato 'verde'

Mensajes de 'Petro presidente' fueron pintados en la sede de campaña del precandidato de la Alianza Verde Carlos Andrés Amaya, al parecer por seguidores del senador de la Colombia Humana.

Así lo denunció el propio Amaya, quien si bien no responsabilizó a Petro por estos hechos, sí le pidió pronunciarse frente al tema.



"Estoy seguro que Gustavo Petro no autoriza este tipo de acciones de odio, pero le pregunto, ¿habrá de su parte algún mensaje para sus seguidores?", preguntó el exgobernador de Boyacá.



Sin embargo el líder de la Colombia Humana y también precandidato presidencial, no respondió al llamado que le hizo Amaya.



Carlos Amaya hace parte del sector de la Alianza Verde que se opone a que el partido se vaya para el llamado Pacto Histórico, del cual hace parte Petro, y se inclina más porque los 'verdes' se vayan a la Coalición de la Esperanza.



El exgobernador de Boyacá conforma, junto a la senadora Sandra Ortiz y el senador Antonio Sanguino, la llamada ‘terna verde’, una convergencia que busca escoger un aspirante que llegue a ser la apuesta presidencial de Alianza Verde al 2022.



El propósito de fondo es que si el ganador de esta convergencia es confirmado por las directivas de Alianza Verde, entre a la Coalición de la Esperanza en la consulta de la que se ha venido hablando para marzo de 2022 y de la que saldría el nombre a la primera vuelta presidencial.



Ortiz, Sanguino y Amaya comenzaron el proceso sin los demás líderes que han manifestado su intención de llegar a la Presidencia a nombre de los ‘verdes’, es decir los senadores Iván Marulanda y Jorge Londoño y el exgobernador de Nariño Camilo Romero.



