Por qué se ha recrudecido la polémica entre Uribe y el alcalde de Medellín

En los últimos días el expresidente Álvaro Uribe y el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, habían sostenido un intenso enfrentamiento que se había centrado fundamentalmente en las redes sociales y en los medios de comunicación.



Pero ahora el jefe del Centro Democrático anunció que llevó ante la Fiscalía las informaciones que ha recibido sobre supuestos actos de corrupción de la Alcaldía de Medellín.



“Procedo como simple ciudadano de esta comarca, que tengo esfuerzos de servidor público vinculados al Tren Metropolitano; a la Hidroeléctrica del Peñol; al Aeropuerto José Maria Córdova; a los túneles viales; a las autopistas que hoy avanzan en Antioquia, en la compañía del exministro Andrés Uriel Gallego y de la Cámara de Comercio de Medellín”, señaló Uribe.

La decisión de Uribe implica que el asunto ya no se queda en las redes sociales sino que pasa a los estrados judiciales, lo que implica que se ha recrudecido el enfrentamiento con el alcalde Quintero.



En buena medida el problema radica en que Uribe ha estado muy pendiente del tema de seguridad en Medellín, que ha sufrido un deterioro. Incluso el exmandatario salió la semana pasada a decir que si fuera presidente se encargaría de la seguridad de la capital antioqueña.



Las diferencias

En los últimos días Uribe y el alcalde Quintero han tenido duro cruce de trinos, hasta el punto que incluso el expresidente se autodenominó 'pelagatos'.



Además, el jefe del Centro Democrático aseguró que bloqueó a Daniel Quintero en Twitter desde hace mucho tiempo.



Pero Uribe fue más allá y señaló que la Alcaldía de Medellín es “ladrona” y corrupta y aseguró que las “infamias” en su contra son para tapar las supuestas irregularidades.



“Si el Alcalde de Medellín como es de guapo con quienes se preocupan por la ciudad, o lo critican, fuera siquiera la mitad con los violentos, no habría inseguridad”, señaló Uribe.



“6.402 jóvenes, la mayoría de Antioquia, hubieran preferido un Presidente menos guapo”, respondió Quintero, en una referencia que se interpreta como dirigida a los falsos positivos.



“Se comprende que el Alcalde de Medellín para todo sea un insulto o una infamia, qué se le puede pedir en seguridad si lo ayudaron a elegir los combos violentos. Qué se le puede pedir en honestidad si tiene el compromiso de obtener rentas corruptas de la contratación!”, fue la respuesta de Uribe.



Y Quintero destacó: “Esta es mi mejor respuesta: Medellín acaba ocupar el primer lugar en el Índice Nacional Anticorrupción publicado por la Secretaría de la Transparencia del Gobierno Nacional. Abrazos”.



Qué pasa

Para algunos analistas, el asunto radica en que Uribe ve en el tema de seguridad, que es algo que le preocupa mucho a la gente, una oportunidad para hacer ver débil a Quintero, que si bien tiene muchos detractores, finalmente en las encuestas respaldan su gestión.



Para nadie es un secreto que el Centro Democrático centra en buena medida sus propuestas de campaña en los temas de seguridad. Es casi que una de las bases de la colectividad.



A esto se agrega que Quintero y Uribe no necesariamente están ideológicamente en la misma orilla.

"El barco de Quintero hundiéndose en la corrupción y la mediocridad todos los días.

Su única obsesión es pegarse de cualquier frase de Uribe para ver si distrae la atención del robo a Medellín. Sin temor, sigamos denunciando al nuevo Samuel Moreno, ahora más entrenado", dijo el excongresista uribista Alfredo Ramos.



Jaime Carrión, docente, investigador de Medellín, señaló: "¿Hasta cuándo los sectores democráticos y progresistas guardaremos silencio frente a los ataques que hace la Derecha armada a Daniel Quintero? Va llegando el momento de tomar parte en el asunto. Uribe sabe bien que está buscando".



Juan Carlos Arenas, profesor de la Universidad de Antioquia, consideró que la razón es una disputa por recursos de poder a nivel local, que no es solo la silla del alcalde sino los recursos burocráticos.



A esto agregó que también tiene que ver con el terreno político, con la posibilidad de ambos de terciar en el proceso de recolección de firmas con la revocatoria de Quintero, a lo que se suman las elecciones del próximo año.



Para Carlos Arias, profesor del Externado, la pelea entre Uribe y Quintero "no es solo por egos políticos" o por la construcción de imagen pública que ha venido desarrollando el alcalde como "un aparente independiente o un aparente antisistema" y mucho menos una "pelea entre izquierda y derecha".



"Es una pelea estructural que tiene que ver con las votaciones del 2022 para Congreso, en Antioquia", dijo el catedrático.​