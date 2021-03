'Me veo en segunda vuelta para 2022': Robledo

Luego de que el senador de izquierda Jorge Enrique Robledo ratificara oficialmente que será el precandidato presidencial para 2022 por el partido Dignidad, anunció que su "objetivo" es lograr que "no nos vayan a reelegir a [Iván] Duque en cuerpo ajeno".



Por tanto, su apuesta para llegar a la Casa de Nariño será crear un gran pacto nacional para generar fuentes de empleo, y así sacar al país de la crisis económica causada por la pandemia.

EL TIEMPO habló con él sobre sus cartas para 2022.



Durante 10 años fue la cara más reconocida del Polo Democrático en el Congreso, pero ahora anuncia su candidatura presidencial por el partido Dignidad, ¿por qué?

Estamos construyendo un partido que defiende al mismo tiempo los intereses de los asalariados, los sectores populares, los campesinos, indígenas, la clase media y los empresarios que le aportan al progreso del país. Es un partido que en sí mismo es un acuerdo nacional.



(Puede leer: La exigencia de Ingrid Betancourt a Timochenko y Mancuso)



Usted es el candidato del partido Dignidad, ¿cuáles son sus propuestas?

El país está en una crisis muy profunda, que viene desde atrás, y tiene como base el subdesarrollo económico, que lo demuestran las altas tasas de desempleo. Mi principal propuesta es hacer un gran pacto nacional para generar fuentes de empleo, y ahí coinciden los intereses de los sectores populares y de los empresarios.



¿Cómo va el trámite para que Dignidad tenga personería jurídica?

El Consejo Nacional Electoral (CNE) reconoció como legal todo el trámite de la escisión y está por definir qué tipo de legalidad se nos reconoce. Nosotros aspiramos a que sea la personería jurídica.



¿Cuándo será eso?

Yo creo que estamos a días, podría ser en la semana de Pascua.



Ahora qué viene, ¿la centroizquierda hará una consulta para definir candidato único?

El 22 de abril vamos a presentar en sociedad esta coalición que estamos armando y ya hay cosas muy definidas como quiénes estamos allí, que son: Humberto de la calle, Juan Manuel Galán, Juan Fernando Cristo, Sergio Fajardo, Ángela María Robledo, uno o varios verdes, y yo.



Es un hecho que vamos a hacer un programa común y que en las elecciones del Congreso, en marzo, vamos a hacer una consulta para que uno de nosotros sea candidato único, y el compromiso es que quien gane se vuelve el candidato de todos.



(Además: ¿Cómo lo afecta el proyecto de ley de trabajo en casa?)

Para la segunda vuelta habrá que mirar FACEBOOK

TWITTER

¿Y para el Congreso?

Estamos conversando en tener listas únicas al Congreso de la República.



¿Descarta totalmente una coalición con Gustavo Petro en primera vuelta?

Sí. Es un hecho que va a haber dos proyectos distintos, ese otro proyecto y el nuestro.



¿Y qué pasaría en segunda vuelta?

Para la segunda vuelta habrá que mirar. Yo no me imagino una segunda vuelta en la que no esté la candidatura que salga de la Coalición de la Esperanza, con un candidato que no sea yo.



Y en ese caso, ¿con quién se ve en segunda vuelta?

Seguramente con el que diga la Casa de Nariño.



(Le sugerimos: Pelea por narcorruta sería causa del éxodo de venezolanos en frontera)



¿Cómo analiza la situación que se presenta en Arauca, con los miles de desplazados por bombardeos en Venezuela?



El estado venezolano tiene el derecho y el deber de garantizar la seguridad y el monopolio de la fuerza de su territorio. Ahora, debe hacerlo con todo tipo de garantías democráticas, que no maltraten a la población civil. Y esa misma orientación es la que debería tener el Estado colombiano cuando procede en contra de cualquier grupo armado que lo desafíe militarmente.



Frente a otro asunto de seguridad, ¿cómo garantizar la seguridad de los excombatientes y líderes sociales?



La más grande desgracia de la historia de Colombia fue la decisión de distintos sectores de alzarse en armas contra el Estado. Afortunadamente hubo un proceso de paz con las Farc, pero es una desgracia que otros tipos de violencia se enseñoréen sobre Colombia; es repudiable que quienes están cumpliendo con los acuerdos de paz estén siendo asesinadas, así como los líderes sociales, y hay que lamentar y rechazar que el Gobierno Nacional no sea capaz de ponerle coto a esos problemas.

El estado venezolano tiene el derecho y el deber de garantizar la seguridad y el monopolio de la fuerza de su territorio FACEBOOK

TWITTER

¿Cuál cree que ha sido el mayor error del presidente Iván Duque?

La política obvia que había que asumir en la pandemia era la de aumentar con fuerza el gasto público, Iván Duque y Alberto Carrasquilla se han negado hacerlo y eso es un error garrafal, por su dogmatismo neoliberal. Además, si en algo han fracasado Duque y todos sus antecesores es que han sido incapaces de desarrollar la economía de mercado.



(No se quede sin leer: Esta es la nueva tarifa del pasaporte colombiano en 2021)



¿Qué le ha gustado de este Gobierno?



Los gobiernos siempre ponen un bombillo y hacen una carretera, hay gastos que son plausibles. Pero lo fundamental es que Iván Duque como presidente pierde el año.

LUISA MERCADO

REDACCIÓN POLÍTICA

Instagram: @luisamercado1

Twitter: @LuisaMercadoD