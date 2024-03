'Me han exorcizado varias veces': la confesión de Vargas Lleras en plena Semana Santa

El exvicepresidente y jefe natural de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, confesó que ha sido exorcizado por un sacerdote.

Así lo dio a conocer en una nueva entrega de Conversemos con Vargas Lleras, un espacio en el cual habla con la ciudadanía sobre los temas más coyunturales del país.

Fui a médicos, fui a especialistas, fui a estiramientos. Y Marino -uno de los sacerdotes presentes- me curó en cinco minutos con una oración muy profunda. Por eso profeso tanta fe

"A mí me ha exorcizado varias veces. En la política hay mucho mal. Y yo sí creo en la maldad, como creo en la bondad y como creo en la sanación", aseguró en la conversación con un grupo de sacerdotes, a propósito de la Semana Santa.

Además, contó que duró seis meses sin poder moverse. "Fui a médicos, fui a especialistas, fui a estiramientos. Y Marino -uno de los sacerdotes presentes- me curó en cinco minutos con una oración muy profunda. Por eso profeso tanta fe".

El exvicepresidente habló también sobre los intentos para legalizar las drogas. "Todos los años nos presentan al Congreso una iniciativa en ese sentido. Menos mal la última también logramos que no fuera aprobada porque tenía el rango de reforma constitucional. Yo que he vivido tantas experiencias en el Congreso, uno sabe cómo arrancan las cosas, pero no dónde terminan. Vivimos ya hace un par de años la aprobación de lo que fue la marihuana medicinal. Ahora, van por la recreativa, cuando logren ese propósito se fijarán el objetivo de también legalizar las drogas duras, la cocaína, la heroína".

Y agregó: "No hace mucho un candidato presidencial propuso esa teoría, que de una vez solucionáramos el problema de las drogas y que pusiéramos al Estado como administrador de un monopolio rentístico a distribuirlas. Yo lo critiqué mucho y no estamos hablando de cualquier loco, me refería al doctor Juan Manuel Galán, hermano del actual alcalde de Bogotá".

MATEO GARCÍA - REDACCIÓN POLÍTICA