'Santander no puede volver a las épocas del pasado': Mauricio Aguilar

La familia Aguilar, una de las más reconocidas políticamente en Santander, está apostando duro para repetir en la gobernación del departamento, esta vez con otro de sus miembros: el exsenador Mauricio Aguilar.



En diálogo con EL TIEMPO, el excongresista afirmó que la ciudadanía es la que “reclama” la permanencia de la familia y habló de los principales problemas de los santandereanos.

¿Cómo va la campaña?

​

Muy bien. Llevamos alrededor de seis meses recorriendo nuestro departamento de Santander, socializando la propuesta en los 87 municipios. Cada día multiplicando este trabajo y sumando apoyos importantes, no solo con el coaval del Partido Conservador, sino de las bases de distintas fuerzas importantes como el Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido Liberal y otras colectividades minoritarias que se van sumando.

Tradicionalmente Santander había sido más liberal, ¿esto sigue siendo así?



Creo que hoy hay un panorama distinto, a pesar de que hoy hay un gobierno departamental del Partido Liberal. Esa colectividad lleva avalada una candidata, pero vemos que hay otra percepción distinta de quiénes pueden ser los actores los próximos cuatro años. Sin duda no hay que desconocer a las fuerzas políticas del departamento. Pienso que el Partido Liberal se ha venido desdibujando en los últimos tiempos. Desafortunadamente un fortín importante era la alcaldía de Bucaramanga, la cual hoy no lo tienen, sin desconocer que tienen una fuerza importante en los concejales.



Su padre fue gobernador y su hermano también. Mucha gente se pregunta si es que la familia Aguilar no quiere soltar ese cargo, ¿qué responderles?



Lo que pasa es que nosotros los Aguilar no somos tres personas, esto es una estructura política en la que hay concejales, ediles, candidatos al concejo, a asambleas, a alcaldías.



Para la muestra fueron 187.000 corazones que avalaron con firmas nuestra candidatura. Lo que pasa es que cuando se hacen las cosas bien la gente reclama una administración del estilo de la familia Aguilar.



Este ha sido un proceso político-administrativo en el que hay ejecutorias, en el que las familias se han sentido atendidas, gobernadas con las políticas sociales y si hay cariño y afecto es por las obras y ejecutorias que se han desarrollado.



Hoy lo que queremos es continuar con un legado que la ha servido al departamento, donde las cifras, las obras y las ejecutorias hablan por sí solas. Hoy estamos llevando otra alternativa, otra posibilidad de que Santander retome el dinamismo que se ha venido haciendo.



Nosotros no representamos a tres personas, sino a cientos y miles de santandereanos que quieren y piden que haya esa posibilidad de gobernar a Santander bajo nuestro estilo y nuestra política, que no tiene color político sino pensando en las necesidades de nuestras familias santandereanas.

¿Es decir que no es que la familia Aguilar no quiera soltar la gobernación, sino que han hecho obras que gustan en la gente?



Es que la familia Aguilar no la representan tres personas, la representa un equipo, miles de candidatos a ediles, al concejo, a la asamblea y a las alcaldías que avalan nuestro proceso y nuestro proyecto. No somos tres personas. Y ese modelo, que ha sido exitoso, es lo que reclama otra vez nuestra población.



¿Los cuestionamientos a su padre son cosa del pasado?



Siempre eso ha estado en manos de la justicia y así mismo se ha respondido a ella. Siempre hemos sido respetuosos de los fallos y siempre estará en manos de la justicia. La familia Aguilar ha dado la cara a la justicia. Hoy quien asume la responsabilidad es Mauricio Aguilar, con una hoja de vida intachable y con transparencia en su actuación.



¿Cuál es el principal problema de Santander?



La seguridad. Santander no puede volver a las épocas del pasado, de la violencia, de la extorsión, del secuestro. Llevamos más de seis casos de secuestro este año. Gracias a la acción militar las personas han podido ser liberadas, pero los hurtos a personas, a motos, a personas, a vehículos, a comercio se han disparado y se han venido incrementando año tras año. También está el empleo. Lo que más piden las familias santanderanas son oportunidades de trabajo. Entre 2016 y 2017 pasamos de 6,7 a 7,7 en la cifras de desempleo.



¿A su juicio estas problemáticas obedecen a las malas decisiones de las administraciones pasadas?



El departamento se ha venido estancando, creo que no se ha continuado con el dinamismo que se traía en los últimos años. No soy nadie para entrar a evaluar las actuales administraciones. En 2015 Santander era el departamento libre de cultivos ilícitos y en el sur de Santander la percepción actual de las familias es que otra vez se está sembrando como alternativa para subsistir.



¿En este tema de cultivos ilícitos usted es partidario de regresar a las fumigaciones con glifosato?



El Gobierno Nacional tiene que tener una política para contrarrestar el crecimiento. Tiene que haber empleo y oportunidades para quienes se dediquen a esto, pero el Gobierno también que tener una política de erradicación y vemos que la estrategia manual conlleva mayor tiempo, recursos. Necesitamos una medida más efectiva y si las autoridades lo avalan y ha dado resultados en años anteriores, por qué no que el Gobierno adopte esta medida.



¿Qué grupos ilegales amenazan hoy a Santander?



Delincuencia común. Se escucha que las bandas de microtráfico que también ha llegado área metropolitana, porque sin duda el microtráfico es uno de los flagelos que está golpeando a la niñez y la Juventud. Y también en García Rovira, en límites con Norte de Santander, se escucha que el Eln ha tenido intenciones de hacer presencia. Tenemos que cerrarles las puertas a estos grupos al margen de la ley.

¿En concreto qué está proponiendo para ‘cerrarles las puertas’ a estos grupos?



Fortalecer nuestras instituciones, tanto de policía como de ejército. Dotación de cámaras de seguridad, equipos de comunicación, fortalecimiento de nuestras estaciones de policía. Tenemos que tener en el área metropolitana más policía. También integrar los centros de comunicación de policía en el departamento. Los del magdalena medio con el área metropolitana para que haya un gran centro de operación en el que podamos recibir toda la información que sucede en nuestro departamento frente a los hechos delictivos.



¿Usted es amigo del acuerdo de paz?



Aprobamos el proceso de paz porque siempre contemplamos que era mejor el cese de la violencia y la guerra que un país en conflicto. Lo que siempre he dicho es que un proceso de paz solo con las Farc, sin el Eln, sin el Epl, sin las bandas gaitanistas de los paramilitares será algo a medias. Más cuando hoy la justicia transicional no ha llegado totalmente a los reinsertados y hay mantos de duda sobre cómo se va a seguir avanzando.



