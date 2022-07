Al estudiar una tutela presentada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez en contra de Daniel Mendoza, creador de la serie web denominada 'Matarife', la Corte Constitucional ordenó a este último rectificar algunas de las informaciones que este emitió tanto en la serie como en redes sociales.



(En contexto: Matarife: ordenan al autor de la serie rectificar informaciones sobre Uribe)



Tras conocerse de la Corte, un grupo de ciudadanos envió una carta a la organización de los premios India Catalina pidiendo que le retiren los galardones concedidos en a la serie en dos categorías.

"Hemos ganado la batalla judicial, pero nos falta la batalla cultural", dice en un video Laura Medina Ruiz, una de las personas que firmó el documento dirigido a los premios.



Y agrega: "La justicia ya le pidió rectificar. Ahora somos nosotros los ciudadanos los que le pedimos al sector de la cultura que dejen de estar alabando y premiando la infamia, la mentira y la destrucción moral".



(También: Centro Democrático expresa su preocupación ante nuevo ministro de Defensa)



En su perfil de Twitter, Medina informa que es politóloga y uribista. Acumula más de 76 mil seguidores en la red social. En el video, explica que la petición es que se le retiren los dos premios que recibió la producción 'Matarife'.



En la edición número 37 de los premios India Catalina, celebrada en marzo de 2021, la serie web ganó en las categorías de Mejor producción online y Mejor producción de serie documental.

Con un grupo de ciudadanos nos hemos unido para pedirle al sector de la cultura que deje de premiar la infamia, la mentira y la destrucción moral.



Que le quiten los India Catalina a Daniel Mendoza. pic.twitter.com/tzzEoJiV2s — Laura Medina Ruiz (@LauraMedinaRuiz) July 24, 2022

Según dijo la Corte, el contenido de la serie “Matarife: un genocida innombrable” no se refiere exclusivamente a Uribe Vélez ya que también se relatan hechos que no están relacionados con las conductas públicas del expresidente y se publican críticas y denuncias en contra de otros funcionarios y figuras públicas que no fueron cuestionadas y que no fueron objeto de examen por la Corte Constitucional.



La Sala concluyó que sólo un grupo específico de las afirmaciones publicadas por Mendoza Leal en la serie, la cuenta de Twitter @ElQueLosDelata y la entrevista concedida a Hollman Morris en el “Tercer Canal” de YouTube no están amparadas por la libertad de información.



(Consulte: Reformar el Congreso: Un punto en el que coincide el petrismo y uribismo)



Por esto, en esta controversia, la Corte optó porque Mendoza rectifique de manera pública, con el mismo despliegue que tuvieron las informaciones iniciales, señalando expresamente que "se incurrió en un error o en una falsedad”.



Al respecto, en su cuenta de Twitter, el escritor de la serie manifestó en las últimas horas que no había sido notificado del fallo. Agrega que el documento no ha llegado ni a su correo electrónico ni al correo del abogado apoderado ni al de la organización internacional Suiza Creative Bullets.

(Siga leyendo: Iván Velásquez, el exmagistrado que llega al Ministerio de Defensa)