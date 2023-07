El registrador Alexander Vega no tiene buena imagen entre los colombianos, según la nueva edición del Opinómetro, hecho por Datexco y pagado por W Radio. Ante la pregunta de si confiaban en la registrado, el 53 por ciento de los encuestados respondió que no. Solo el 15 por ciento confiaría en este y el 23 por ciento no sabe.



(Puede ver ¿Quiénes son los aspirantes para llegar a la Registraduría?(

En la zona donde menos confianza hay por el registrador es en Bogotá, donde e 59 por ciento de los encuestados dijo que no confía en Vega y solo el 10 por ciento dio una respuesta afirmativa. Al registrador le va mejor en el Caribe y en la región Pacífica, donde tiene una imagen positiva por encima del 20 por ciento y 47 por ciento de desconfianza.



El sondeo se hizo entre el 6 y 7 de julio en pleno escándalo de los audios de Óscar Iván Zuluaga y Odebrecht. En dicho material se alcanza a escuchar una mención a Vega, cuando era presidente del CNE. Supuestamente este habría dicho que había que “terminar en tablas” los dos procesos de Odebrecht que llevaba el tribunal electoral.

Facebook Twitter Linkedin

Alexánder Vega, Óscar Iván Zuluaga y Carlos Camargo. Foto: Archivo particular



En otros temas, el sondeo preguntó por la aprobación del primer mandatario. No hay muchos cambios frente a la encuesta anterior. De 57 por ciento de desaprobación de la edición pasada llegó a 56 por ciento. En cambio la aprobación tuvo un aumento de dos puntos porcentuales: 31 por ciento y el 33 por ciento.



También se buscó la opinión frente a la posible coalición en contra de las reformas del gobierno, que propuso Germán Vargas Lleras. El 43 por ciento de los encuestados dijo estar en desacuerdo y 35 por ciento de acuerdo. En Bogotá es la zona en la que menos popularidad tiene la propuesta con 49 por ciento de rechazo. En cambio, en la región oriental hay una aprobación de la propuesta del 40 por ciento.



(Puede ver Caso Zuluaga reactiva las dudas y críticas en contra del Consejo Nacional Electoral



En esta edición también se pregunta por si se está de acuerdo o no con los diálogos de paz con el Eln. El 47 por ciento está a favor con el proceso, mientras que el 41 por ciento está en contra. En este mismo sentido, le da una calificación de 2 en una escala de 1 a 5 frente a la ejecución de la ‘paz total’.

Ficha técnica

Nombre del proyecto de investigación OPINÓMETRO COLOMBIA.

Firma Encuestadora DATEXCO COMPANY S.A - OPINÓMETRO.

Fechas de recolección 06 al 07 de Julio de 2023

Persona natural o jurídica que la realizó DATEXCO COMPANY S.A - OPINÓMETRO.

Persona natural o jurídica que la encomendó La W.

Fuente de financiación La W.

Universo poblacional Total de la población colombiana mayor de 18 años de edad.

Grupo objetivo Hombres y mujeres mayores de 18 años de edad en las regiones del alcance del estudio.

Tipo de muestra Muestreo Multietápico

Técnica utilizada para la selección de la muestra Selección aleatoria de números telefónicos sobre series telefónicas RDD (Random Digital Dialing) en las regiones del alcance del estudio.

Ponderación Muestra ponderada tamaño poblacional, por género y edad (Fuente: Dane Censo 2018), nivel socioeconómico (Fuente: Planeación Nacional)

Marco Muestral Base de datos de las series telefónicas de las ciudades seleccionadas dentro de las regiones del alcance del estudio.

Tamaño de la muestra 700 Encuestas telefónicas.

Universo Geográfico Municipios: Bogotá, D.C. (263), Barranquilla (42), Cartagena (22), Montería (9), Santa Marta (11), Sincelejo (5), Soledad (4), Valledupar (12), Armenia (4), Bello (5), Florencia (3), Ibagué (10), Manizales (12), Medellín (89), Neiva (8), Pereira (16), Bucaramanga (43), Cúcuta (12), Facatativá (4), Floridablanca (3), Girón (3), Lebrija (1), Soacha (17), Villavicencio (14), Cali (68), Palmira (4), Pasto (5) y Popayán (11).

Técnica de recolección Encuesta telefónica en hogares.

Personajes por quienes se indagó Gustavo Petro y Alexander Vega.

Margen de error y confiabilidad (Precisión) Se observa un margen de error estándar relativo de estimación del 3,7% para proporciones con fenómeno de ocurrencia superior al 50% y con un nivel de confianza del 95%.

Temas de estudio Paz Total, Coalición al Gobierno Nacional, presupuesto del nuevo Ministerio de la Igualdad, mantener diálogos de paz y registrador nacional.

Preguntas concretas que se formularon Ver las preguntas en el capítulo “General”

Fecha de entrega del informe 10 de Julio de 2023