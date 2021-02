Martín Santos defiende el proceso de paz tras trino de Juan C. Pinzón

El hijo del expresidente Juan Manuel Santos, Martín Santos, defendió el proceso de paz con las Farc, luego de que Juan Carlos Pinzón, quien fue su ministro de Defensa y embajador en Estados Unidos, pero luego rompió relaciones con el exmandatario por su postura frente al proceso de paz.

En esta ocasión el economista Pinzón dio su postura en redes sociales sobre las declaraciones del expresidente Juan Manuel Santos de sugerir que Estados Unidos retire a Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo.



Santos, a través del grupo de líderes mundiales 'The Elders' manifestó que "Cuba debe ser aplaudida por la función crucial que desempeñó para ayudar a poner fin a décadas de conflicto y facilitar la reconciliación en Colombia, y no enfrentar sanciones por haberlo hecho".



Tras ello, el exembajador advirtió: "Inexplicable que un expresidente se ponga del lado de intereses de otro país con el que Colombia tiene una razonable controversia. Más aún que indirectamente se beneficie un grupo terrorista que atenta contra los colombianos. No olvidar masacre en Escuela de @PoliciaColombia".

De inmediato, Martín Santos respondió al mensaje defendiendo el proceso de paz, argumentando que había beneficiado al país incluyendo a soldados y policías. "El proceso de paz benefició a nuestro país incluyendo a nuestros soldados y policías. Menos muertes, secuestros, bombardeos, viudas, amputados y huérfanos. Esto lo reconoce el mundo y hasta el propio gobierno, sólo que su afán electoral le impide verlo", trinó.

Santos y Pinzón caminaron juntos varios años. El primer cargo público que tuvo Pinzón fue el de secretario privado de Santos cuando este último fue Ministro de Hacienda, entre 2000 y 2002, durante el mandato del expresidente Andrés Pastrana.

Posteriormente, cuando el actual mandatario ocupó la cartera de Defensa, Pinzón fue su viceministro, y cuando Santos llegó a la Casa de Nariño, en el 2010, lo nombró Secretario General de Presidencia.



Luego Pinzón fue Ministro de Defensa y embajador en Washington. Tras ello resolvió regresar al país y explorar sus posibilidades presidenciales y se unió a Germán Vargas Lleras.

