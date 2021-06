Martín Santos defiende a su padre y ataca a Pastrana

Martín Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos Calderón, salió en defensa de su padre y atacó al también exmandatario, el conservador Andrés Pastrana Arango. El líder conservador había propuesto la creación de una coalición de centroderecha para enfrentar en el 2022 a Gustavo Petro, pero excluyó al liberal porque “ese no es de los nuestros”.



Martín Santos. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

En su cuenta de Twitter, el joven escribió que mientras que Juan Manuel Santos “se ofrece a ayudar al gobierno y estrechar manos”, Andrés Pastrana “hace ronda de medios despotricando del que sea”, Para el hijo del premio Nobel, “Dios y el tiempo le dará su lugar a cada uno”.



Pastrana, en entrevista con la revista Alternativa, lanzó la idea de iniciar un proceso para hallar un candidato afín a su ideología.



“Mi propuesta inicial era pensar a largo plazo, algo al estilo de la Concertación (de socialistas y democristianos) en Chile, porque el peligro se veía venir desde la vez pasada. Si yo no le propongo a Álvaro Uribe hacer la coalición en ese momento, habríamos quedado en camino de perder. Marta Lucía Ramírez tenía el 8 % e Iván Duque, el 5 %. Y Fajardo tenía el 15 % y Petro el 18 %. Lo mismo debemos hacer ahora: unirnos y dejar los egos a un lado, porque el peligro es tal vez peor, por lo que está pasando hoy en el país”.



“¿Esa coalición tiene vetados? Hablo del expresidente Juan Manuel Santos”, le dijo la revista. “Es que Santos no está a este lado. Él tiene dos candidatos, clarísimamente: Sergio Fajardo o Petro. Santos es izquierda o centroizquierda. No es de los nuestros”, aseguró.



