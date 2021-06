Marta Lucía Ramírez reclama a quienes llaman 'cerdos' a policías

Tras el atentado registrado el sábado en el municipio de Pailitas, Cesar, en el que fallecieron tres policías, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez defendió a los miembros de la Fuerza Pública y arremetió contra los candidatos y políticos que han arremetido contra policías.

"¿Dónde están los candidatos y políticos que llaman "cerdos" y 'asesinos' a nuestros policías? Ellos son instigadores de violencia contra nuestra Fuerza Pública. ¡Nos duele la muerte de estos 3 policías que tenían padres, esposa e hijos! Duele el caos que han sembrado en Colombia" se lee en un trino publicado en la cuenta de Twitter de la alta funcionaria.



Pasadas las 7 de la noche del sábado 26 de junio, sujetos fuertemente armados llegaron en motocicleta a un establecimiento del municipio de Pailitas, Cesar, donde dispararon de manera indiscriminada ocasionando la muerte de tres policías que en ese momento se encontraban de descanso.



Todos estaban adscritos a la Estación de Policía Pailitas del Distrito 4 de Curumaní.



Según se ha conocido, la Dirección General de la Policía Nacional dispuso un equipo especial de investigación criminal para dar con los autores materiales e intelectuales de este crimen, ocurrido en una zona en la que delinque el Eln.



En cuanto a los insultos que menciona Ramírez en su trino, cabe resaltar que el senador Gustavo Bolívar manifestó en su momento en un video su repudio por el suicidio de una menor de edad en Popayán horas después de haber denunciado haber sido víctima de tocamientos abusivos por parte de agentes del Esmad que la detuvieron en el marco del Paro Nacional.



Bolívar aseguró en la publicación, que se encuentra completa en el portal Cuarto de Hora, lo siguiente: "Tengo mucha rabia, tengo mucho pesar, mucho dolor y mucha indignación por la muerte de de Alison, la niña de 17 años a la que cuatro malditos policías, cerdos policías, la ultrajaron sexualmente".



Luego, el expresidente Uribe y la congresista María Fernanda Cabal publicaron un video de cinco segundos recogiendo sólo una parte de lo dicho por Bolívar, refiriéndose a los policías como "malditos" y "cerdos".



El exsenador Uribe publicó el video editado diciendo "duele nuestra democracia". Y Cabal dijo: "Así se expresa el Senador Gustavo Bolívar de la Fuerza Pública... No sorprende".



