Mario Castaño Pérez, quien en 2018 se convirtió en una especie de ‘barón electoral’ de Caldas, al obtener 73.079 votos en las elecciones al Senado, se encuentra hoy en medio de un escándalo.



Su nombre aparece en una investigación de la Fiscalía, señalado como uno de los cerebros de un escandaloso caso de corrupción para cobrar coimas por gestionar y lograr la adjudicación de contratos para terceros y hasta por exigir dinero a desempleados para poder ubicarlos en cargos públicos.



Tras conocerse el escándalo, se comenzó a difundir información falsa que apuntaba a que Castaño, quien es candidato al Senado por el partido Liberal para estas elecciones legislativas, iba a renunciar a ser senador.



Por medio de un video difundido en sus redes sociales, Castaño aseguró que se trataba de una noticia falsa y que él no iba a renunciar a su cargo en el Congreso ni a su candidatura.



"Circula en las noticias que he pensado en renunciar a mi credencial de senador, cosa que es totalmente falsa. Mario Castaño es una persona respetuosa de las instituciones y de la justicia. Yo no renunciaré a mi convicción de senador y acataré cada una de las decisión judiciales", indicó en la grabación de 40 segundos.



Además, le pidió a sus seguidores que voten por él este 13 de marzo pues "esta candidatura sigue firme y sólida, no vamos a dar ni un paso atrás".



Y añadió: "Avancemos, hagamos las cosas de la mejor manera y vamos para adelante".



