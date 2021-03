¿María José Pizarro sería la fórmula vicepresidencial de Petro?

Este miércoles hubo nuevos anuncios por parte de la izquierda en reación a la campaña presidencial para 2022.



El senador Roy Barreras señaló que participará con su colega de izquierda Gustavo Petro, en una consulta para buscar un cupo a la primera vuelta presidencial del próximo año.



Barreras afirmó que en esa votación no se elegirá “un hombre ni mucho menos un caudillo, sino un gobierno” y en la que “será la ciudadanía la que defina” quién competirá en la primera vuelta por la Presidencia de la República.



Con esto ya se piensa en quiénes serían las posibles fórmulas vicepresidenciales.



En la baraja de una posible fórmula de Petro suena la representante a la Cámara María José Pizarro. Ella advirtió que está preparada para asumir cualquier mandato que le entregue la gente y el movimiento político, por el bien del país.



"Yo me he preparado como mujer para asumir cualquier mandato que la gente me entregue, y por el bien de este proyecto político y del país yo estoy dispuesta a asumir cualquier espacio que me sea solicitado", señaló.



Además, aseguró que, de una posible candidatura de Petro, se estaría preparando. "Si esas fueran las decisiones que se tomaran yo por supuesto estaría preparándome para hacerlo de la mejor manera posible".

