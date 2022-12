Roy Barreras, presidente del Senado y uno de los líderes del Pacto Histórico, continúa en la búsqueda de un candidato para aspirar a la alcaldía de Bogotá en las elecciones que se realizarán en octubre de este 2023 cuando se renueve el poder local en el país.

Tras la negativa al congresista de Katherine Miranda, él ahora le hace un guiño a la también parlamentaria María José Pizarro.



Barreras dijo que era "una lástima" que Miranda no hubiera aceptado porque hubiera sido "una gran candidata".



Tras esto aseguró: "Sigan buscando. En Bogotá tenemos con qué". A reglón seguido le preguntó públicamente a Pizarro: ¿Que dice? Según él, ella "tiene la fuerza".



La búsqueda de una persona que aspire a disputar la alcaldía de Bogotá hasta ahora ha sido infructuosa por parte de Barreras que en el camino ha causado controversia porque llegó al punto de proponer al exvicepresidente Germán Vargas Lleras, jefe natural de Cambio Radical; luego propuso los nombres de otros parlamentarios.



En las últimas horas, Gustavo Bolívar y David Racero le dijeron que no.



Se trata de una situación singular. El Pacto Histórico fue el gran ganador de las elecciones realizadas este 2022. Obtuvo en las urnas la presidencia de la República con Gustavo Petro y ganó las mayorías tanto en Senado y Cámara.



Ahora a menos de un año para reemplazar a Claudia López en Bogotá no tiene aún una definición de quien recoja las banderas de la colectividad para llegar al Palacio Liévano.



Pizarro en la actualidad es senadora y también miembro del equipo negociador del Gobierno Nacional en la mesa con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, Eln.



De hecho, ella en su cuenta de Twitter tiene escrito: "Llego a la mesa de negociación con el Eln como hija de la paz, convencida en lo más profundo del acierto de este camino. Estoy aquí por las mujeres, las juventudes y el futuro del país·.



"Presidente @petrogustavo agradezco esta designación a la que acudo con total compromiso", aseguró. Esto significa que en caso de aceptar la invitación de Roy Barreras tendría que dejar este papel.





POLÍTICA