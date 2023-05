La victoria del Partido Republicano en las elecciones del Consejo Constitucional en Chile, en lo que representa un giro de gran parte de la ciudadanía a la derecha opositora del Gobierno de Gabriel Boric, no pasó desapercibida para miembros del Pacto Histórico en Colombia.



Una de las primeras personas en reaccionar a lo acontecido ayer en territorio chileno fue la senadora María José Pizarro, quien expresó que estos resultados deben ser un llamado de atención y a la unidad de las fuerzas progresistas del país de cara a las elecciones regionales de octubre.



"Mi abrazo al pueblo de Chile. Los resultados son una invitación a la reflexión y unidad de las fuerzas progresistas. Aquí también nos esperan elecciones en los próximos meses, que este sea un llamado de atención. La unidad del Pacto Histórico es fundamental para consolidar la agenda del cambio", escribió en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el senador de la Alianza Verde, Inti Asprilla, manifestó que el triunfo de la derecha chilena debe ser un reflejo de los 'errores' que la coalición de izquierda no debe cometer.



"Tomo la derrota del progresismo en Chile, como una alerta enorme sobre los errores que no debemos cometer, no solo con buenas intenciones se tiene un gobierno exitoso", trinó.

El Partido Republicano, partidario de mantener la actual Constitución de Chile y quien liderará la redacción de la nueva carta magna, obtuvo 22 escaños de los 50 en juego (al 99 por ciento escrutado), convirtiéndose en el partido más votado a nivel nacional y doblando en escaños a la derecha tradicional.



Algunos analistas también hicieron eco de la elección de los consejeros constitucionales chilenos como es el caso de Fernando Posada: "Lo de Chile hoy manda un mensaje clarísimo a Colombia: los estallidos sociales no son cheques en blanco para que la izquierda gobierne con radicalismo y se equivoque sin consecuencias. La ciudadanía votó creyendo en un cambio, pero no está obligada a aprobar cada exceso de un gobierno. Esa mirada arrogante de que 11 millones de votos legitiman todas las reformas solo lleva a encerrarse y a desconectarse del país", indicó.



