¿El año entrante comenzaremos a ver a cada loro en su estaca?

Doctor Cristo, nos está dando la impresión de que cada vez que hace un almuerzo en su casa se sabe todo: quiénes asistieron y hasta de qué hablaron, o por lo menos se especula de lo que fueron a hablar. ¿Quién es el misterioso testigo de sus encuentros sociales, que luego sale a contárselo a las redes?



La filtración de hace unas semanas de las fotos de una reunión con algunos integrantes del partido Farc y el expresidente Santos me pareció molesta, pero quise pasar la página.



Pues, vuelve y juega, ahora con una reunión del santismo con el fajardismo que dio para mucha interpretación...



Se trató de un almuerzo eminentemente social, navideño, que no le tiene por qué interesar a nadie políticamente. Pero comienzo a sentir que se me está violando el derecho a la intimidad. Hay vecinos en el mismo conjunto pendientes de quién entra o quién sale de mi apartamento, y yo debería tener ese derecho a la intimidad. Esos vecinos tienen conexión directa, curiosamente, con un solo... no lo llamemos periodista, sino un bloguero uribista. Blanco es, gallina lo pone y frito se come. Son personas que no comparten mis posiciones políticas, a lo que tienen todo el derecho, pero que, definitivamente, no son buenos vecinos.



Le voy a dar un nombre que a mí me han dado como fuente de su bloguero. ¿Su vecino el exministro Fernando Londoño Hoyos?



Pues (ríe), tengo serias sospechas de que lo es. No lo puedo confirmar...



Ya que el almuerzo se filtró, hablemos de eso. Porque se ha venido diciendo que Sergio Fajardo es el candidato de Santos, y como ese almuerzo, aunque sea social, tiene su connotación política, muchos lo vieron como una confirmación de esa teoría. Además, usted podría jugar eventualmente como candidato a vicepresidente. ¿Demasiada especulación?



Totalmente infundada. Primero, Santos no tiene candidato. Segundo, a Fajardo lo ponen un día de candidato de Uribe, otro día de Santos, otro día del sindicato antioqueño. Él es un candidato independiente que tiene su autonomía. Obviamente, desde hace varios meses, con muchos sectores independientes, o de oposición al gobierno Duque, hemos venido conversando sobre la posibilidad de constituir un gran acuerdo ciudadano de demócratas de este país para defender la paz, para defender la Constitución del 91, la vida, la democracia...



¿Es un acuerdo, digamos, ‘socialdemócrata’?



Podríamos llamarlo así. Va mucho más allá de la supuesta polarización, que, en mi concepto, no existe. En toda democracia debe haber controversias, debe haber diferencias de opinión, no tenemos que tenerle miedo a eso. Pero, más allá de esa supuesta radicalización de derecha o de izquierda, o de centro, más de allá de discutir esas categorías, sobre lo que sí estamos conversando mucho es en la posibilidad de construir una plataforma socialdemócrata, con unos mínimos de defensa de libertades y derechos, defensa de la implementación del acuerdo de paz, de una salida negociada al conflicto. Y ahí coincidimos muchos...



A ver, a ver. ¿Como quiénes?



Pero... en un almuerzo social, con Fajardo y Santos, pues no se construye ese acuerdo. El acuerdo es con mucha gente en todos los territorios, y con mucha gente a nivel nacional. Yo no veo a Santos realmente en plan de patrocinar candidatos.



¿Y cuáles partidos que estarían en esa coalición socialdemócrata?



El Liberal no estaría ahí, no porque yo esté de pelea con él, sino porque está apoyando al gobierno Duque, y acompañando la agenda de su gobierno, muy lejana a la socialdemocracia, a la cual, curiosamente, el Partido Liberal pertenece internacionalmente, pero que abandonó hace mucho tiempo. En esta alianza estarían la Alianza Verde, la escisión que produjo el senador Jorge Enrique Robledo; obviamente, Compromiso Ciudadano, de Sergio Fajardo, estaría el movimiento que están gestando los hermanos Galán, estaríamos nosotros en el Movimiento en Marcha. Estarían personas como Humberto de la Calle, Ángela María Robledo, Rodolfo Hernández, Roy Barreras... Todos tenemos muchas coincidencias sobre lo que está pasando en el país y tenemos que ser capaces de construir un pacto ético y una agenda programática común, y presentársela el año entrante a los colombianos, pero por ahora está en construcción.



¿Y dentro de esos nombres estaría Juan Fernando Cristo?



Este no es momento de candidaturas, la gente se muere por el covid-19 y la pasa muy mal. Las últimas cifras del Programa Mundial de Alimentos señalan que uno de cada tres hogares en Colombia no puede tener sus tres comidas. Mi interés es participar en esa construcción de una coalición amplia, lo de las candidaturas vendrá mucho después.



¿Pero qué está viendo para el 2022?



Que va a haber como tres grandes bloques, y todos los candidatos se van a escoger en consultas populares.



Hablemos de esos tres grandes bloques. Ya me habló de la socialdemocracia, pero no veo claro que Sergio Fajardo quiera competir, por ejemplo, con el senador Robledo en una consulta...



Pues, eso tendrá que definirse el próximo semestre. Recuerde que ellos ya participaron en la coalición en el año 2018. Eso dependerá también de los acuerdos programáticos y de un pacto ético muy claro que tenemos que suscribir, de cómo vamos a enfrentar el fenómeno de la corrupción... Pero mire, esta pandemia ha desnudado el problema del centralismo en Colombia y la relación con los territorios. Ese tendrá que ser un gran tema en 2022. Tenemos una gran descentralización política y una muy pobre descentralización fiscal y administrativa. No descarto que sobre todos estos temas se pueda llegar a un acuerdo para un gran consenso democrático.

Bueno, ¿y qué van a hacer con Petro? Que, me imagino, encabeza el segundo sector de los tres a los que usted alude...



Gustavo Petro está conformando una alianza distinta, con los sectores de izquierda del país, que es absolutamente respetable y legítima, y que se enfrentará democráticamente con el bloque de la derecha y con este bloque socialdemócrata.



O sea, usted cree el Polo queda allá, matriculado con Petro, así como las Farc, el Partido Comunista, la UP, y todo eso...



Y el partido indígena Mais. Es una coalición distinta, que tiene coincidencias en algunos temas de diagnóstico con lo que venimos pensando muchos, pero también hay importantes diferencias.



¿Cabría una consulta con ellos?



A hoy, no, pero estamos a año y medio de elecciones.



Pero ya cada loro ya está buscando su estaca... (Risas)



Creo que el entrante va a ser un año de la definición de la verdad en Colombia en muchos temas: si vamos a tener suficientes vacunas para todos; si vamos a entrar en la nueva normalidad o vamos a seguir en crisis sanitaria. Y a conocer la verdad sobre todo este proceso del conflicto armado. A propósito, yo creo que hay que ampliar el período de la Comisión de la Verdad, que se vence el año entrante, para que haga su tarea sin tanto afán. Nos equivocamos dejando el periodo de tiempo de la Comisión tan cortico.



¿Cuál es la tercera alianza? Usted me mencionó tres, que se van a disputar las próximas elecciones...



Ahí va a haber algo muy interesante. Primero, el bipartidismo sigue existiendo en Colombia, sin que existan los partidos políticos tradicionales Liberal y Conservador, que están siendo unos actores de reparto en el nuevo ejercicio de la política en Colombia. Pero, sin duda alguna, sigue existiendo una agenda liberal y una agenda conservadora, ambas respetables, con unas distintas visiones de la sociedad.



¿Quiénes van a jugar en ese tercer bloque?



En el de la derecha, yo creo que el Gobierno y, obviamente, el partido de gobierno, y yo estoy viendo allí a todos los partidos tradicionales que se van a alinear con el Gobierno y van a terminar haciendo una consulta, en marzo del 2022, con las elecciones parlamentarias. Y allí seguramente escogerán también su candidato. Allí veo al Partido Conservador, al partido de ‘la U’, y seguramente Cambio Radical y hasta al Partido Liberal. Pero las fuerzas que llaman ahora ‘alternativas’ me parece que están demasiado triunfalistas. No se han percatado de que el uribismo es muy malo para gobernar pero muy bueno para hacer campañas.

Hablando del Gobierno y del partido de gobierno, ¿en qué cosas cree usted que el presidente Duque se le ha atravesado al proceso de paz?



Creo que desaprovechó una inmensa oportunidad para superar la polarización en torno a la implementación del acuerdo de paz. Durante mucho tiempo, hasta prácticamente el inicio de la pandemia, insistimos en un diálogo con el Presidente, para llegar a unos mínimos consensos en torno a la implementación. Creo que exigirle al presidente Duque la implementación de todos los puntos del acuerdo de paz, planteados hasta el año 2030, no es realista, ni conveniente ni serio. Lamentablemente, el Gobierno nunca se atrevió a dialogar. Dicho esto, el Presidente se le atravesó en varias oportunidades al acuerdo, por ejemplo objetando la Ley Estatutaria de la JEP. Fue una señal mala. Y después de rechazadas, vinieron sus ataques sistemáticos y la interferencia en sus funciones. No los deja trabajar. Hay que defender a la JEP. Pero creo, además, que el Gobierno ha cometido dos equivocaciones, desde el punto de vista conceptual: entiende la implementación solo como una política unilateral, y el acuerdo lo firmaron dos partes y tiene verificación de Naciones Unidas. Y lo segundo: el Gobierno ha reducido el tema del acuerdo con las Farc a la gente de las Farc, y la paz va mucho allá de los 13.000 excombatientes de las Farc que se desmovilizaron. ¿Qué pasa con la reforma rural? ¿Con la reforma política? ¿Con la sustitución de cultivos? ¿Con los 170 municipios Pdet?



¿Cree que si en el 2012 se hubiera sabido que las Farc habían matado a Álvaro Gómez, el proceso habría sido factible, o se hubiera frustrado?



Uy, es una buena pregunta. Diría que hubiera sido factible de todas maneras. Estaban dadas las condiciones objetivas: el debilitamiento militar de las Farc, la decisión política del presidente Santos de ponerle fin al conflicto, el apoyo de la comunidad internacional.

En este momento hay sobre la mesa dos referendos: el que va en contra de la JEP, el del expresidente Álvaro Uribe, y el que va en contra de Duque, que es el de Roy Barreras. ¿Cuál de los dos le gusta menos?



Ninguno de los dos me gusta. Se van a convertir el año entrante en instrumentos para hacer política y campaña, y no tienen el propósito de unir al país, sino de dividirlo. No creo que vayan a llegar a ningún puerto.



Ante tanta desgracia que le ocurre al país, de pandemia para abajo o para arriba, como quiera, ¿no cree que le han faltado a la oposición generosidad y nobleza con el Gobierno para ayudarle mejor al país?



Más allá de lo justo o injusto, los ciudadanos son cada día más exigentes con sus gobernantes y el Presidente no lo ha hecho bien frente a la pandemia (mire lo que ha pasado con las vacunas). Tampoco en la implementación de la paz; hay graves fallas en seguridad y ya termina el período, sin avanzar en una sola de las reformas estructurales que necesitaba el país. Pero le admito que frente a los asesinatos de líderes sociales y excombatientes, es tal el problema que deberíamos ser capaces de unirnos al menos en el propósito de parar este horror entre todos.



Finalmente, antes de que su vecino chismosee, ¿definitivamente su casa es o no la sede alternativa del santofajardismo en Colombia?



No. Mi casa es la sede de un hogar feliz, que cree en la necesidad de la paz en Colombia. Pero los vecinos ya me van a llevar a la convicción de que me va a quedar imposible volver a hacer cualquier reunión social allí. No voy a poder invitarla...



Si quiere le presto mi casa... (Risas).



MARÍA ISABEL RUEDA

ESPECIAL PARA EL TIEMPO