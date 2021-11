¿Volverá María F. Cabal a grupo de WhatsApp uribista?

A escasas horas de la proclamación de Óscar Iván Zuluaga como candidato oficial del Centro Democrático, los vientos de crisis siguen soplando en la colectividad al punto que aún no se confirma la presencia de María Fernanda Cabal, una de las derrotadas.

De hecho, hay expectativa por un asunto que parece menor pero que refleja la dimensión de las fisuras que amenazan al partido: el retorno de Cabal al grupo de WhatsApp de los uribistas del que ella voluntariamente decidió marginarse.



De hecho, esta semana hubo un encuentro de los congresistas del partido que se reunieron en el hotel La Ópera en Bogotá para celebrar la candidatura oficial de Zuluaga. En la fotografía que publicaron en redes no está la senadora de quien además se dice puede encabezar la lista al senado.



Ella ha dicho que no asistió porque sencillamente “no la invitaron” y que se enteró del encuentro a través de las redes sociales. y agregó que al igual que los internautas se enteró del encuentro por redes sociales, lo que agitó aún más la molestia de sus seguidores que incluso, le comentaron a la senadora que renunciara al partido.



“La doctora María Fernanda Cabal, infortunadamente, hace unos 15 días, se salió del grupo”, dijo el representante a la Cámara, Gabriel Vallejo.



El marginamiento de Cabal ocurre en momentos en que ella ha sembrado dudas sobre el resultado de las dos encuestas por lo que ha exigido la publicación integra del proceso.



“TODO debe hacerse público, por respeto a los electores: 1) La muestra 2) Los datos recaudados, incluidas las 3000 encuestas desechadas. Esto, hasta hoy, no ha sido entregado ni a la auditoría, ni a la veeduría”, escribió Cabal. Sin embargo, el partido ya respondió que ella como precandidata que fue puede tramitar el acceso a esa información pero que el Centro Democrático no la hará pública”, dijo en su cuenta de Twitter.



En respuesta, el Centro Democrático decidió el jueves que “los representantes que cada precandidato autorice pueden tener acceso a las encuestas, salvo al nombre del encuestado por prohibición de la ley de habeas data” e insistió en que el proceso se llevó a cabo con “transparencia”.



Zuluaga, por su parte, ha insisto en llamar a la unión. "La unidad interna es indispensable para conseguir consensos nacionales y mensaje de esperanza a todo el país", ha dicho el ahora aspirante oficial del partido que será proclamado de manera formal en las próximas horas.



POLÍTICA