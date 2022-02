La senadora María Fernanda Cabal, nuevamente dio una declaración controvertida al señalar que algunos congresistas del partido Centro Democrático, están respaldo al precandidato del 'Equipo por Colombia', Federico Gutiérrez, que aspira a ganar la consulta de su coalición en los comicios del 13 de marzo.



(Le puede interesar: ¿Lo de Ingrid fue una traición?, ¿lo de Robledo, una insurrección?)



“Es un secreto a voces que el Gobierno Duque tiene candidato desde hace mucho tiempo, incluso, desde antes de la elección de la consulta del Centro Democrático, en la que yo sí considero que el Gobierno intervino y veo que es por 'Fico'. A mí lo que me da temor con 'Fico' es que sea un Duque 2.0”, dijo Cabal, quien aspira al Senado.

La senadora explicó que para ella Gutiérrez representa "una línea liberal" contraria a los ideales políticos de su partido, por lo que, según Cabal, el exalcalde de Medellín no ofrece garantías de gobierno a los sectores de derecha que son copartidarios del Centro Democrático.



"Yo quiero más firmeza, quiero una alianza con el libre mercado con el respeto a la propiedad privada; una alianza con lo que este país pide a gritos que es desmonopolizar a Colombia y no servirle a los grandes grupos que terminaron parcelando a un país”, indicó Cabal.



(Lea: Todo lo que debe saber sobre las elecciones de este 13 de marzo)



Ahora bien, en medio de la contienda electoral al Congreso de la República y las consultas interpartidistas, el partido Centro Democrático decidió que la colectividad no haría alianzas con ninguna coalición y apoyará la candidatura en solitario de Óscar Iván Zuluaga a la presidencia de Colombia.



Pero recientemente el candidato del Equipo por Colombia, Alejandro Char le dijo a María Fernanda Cabal que necesitaba su apoyo, y también se ha especulado sobre posibles ofrecimientos del político para que Cabal sea su fórmula presidencial.

