'Vulgar politiquera': Cabal a Piedad Córdoba por trino sobre Cuba

La senadora y pre candidata presidencial, María Fernanda Cabal, explotó en contra de la abogada y política colombiana, Piedad Córdoba, después de que esta última realizara un comentario en Twitter acerca de las protestas que estallaron este 11 de julio en Cuba.



"Quienes gritan 'libertad' en Cuba supongo que es para que finalice el bloqueo de 60 años, ¿cierto?", escribió la exsenadora, refiriéndose al bloqueo unilateral total impuesto en 1962 por Estados Unidos.



Trino de Piedad Córdoba

El comentario fue muy criticado en redes sociales y Córdoba, de 66 años, fue señalada de apoyar el comunismo y la dictadura cubana.



De igual manera, se le criticó por resaltar la culpa de Estados Unidos y no la del gobierno de Cuba. Esto último teniendo en cuenta que, según comentó a la agencia de noticias 'AFP' una residente que había participado en la manifestación del domingo, se encuentran "hartos" de la dictadura y de "la situación con la electricidad y la comida".



La senadora uribista, de 57 años, fue una de las primeras en pronunciarse al respecto, señalando a Piedad Córdoba de ser una "vulgar politiquera" que "se hizo rica con los comunistas".



De igual manera, escribió que "Teodora Bolívar escribía que a Ingrid había que dejarla más tiempo en la selva y no liberarla. Por eso no sorprende el nivel de degradación al que llega con comentarios infames frente a un pueblo hambriento".



Trino de María Fernanda Cabal

El trino de Cabal, que ya cuenta con más de 3 mil 'Me gusta', fue ampliamente aplaudido en redes sociales. Sus seguidores aseguraron estar de acuerdo con ella y continuaron con las críticas hacia Piedad Córdoba.



"Totalmente de acuerdo Dra. María Fernanda", "A esa apátrida hace rato la debieron haber condenado por rebelión", "Apoyando protestas en otros países y estigmatizado las de Colombia", son algunos de los comentarios que se leen en el trino de la senadora del Centro Democrático.



Por su parte, la exsenadora se defendió y dijo que que para analizar el caso de Cuba es importante tener en cuenta el bloqueo de más de 6 décadas que sufre ese país, pues ha contribuido a la crítica situación económica de la isla. "A ver imaginen que a Colombia la bloquean 60 años, que no permiten que entren ni salgan productos. ¿Cómo estaríamos?", escribió.



Trino de Piedad Córdoba

La pandemia del coronavirus, cuyos primeros casos en la isla fueron detectados en marzo de 2020, ha sumido a Cuba en su peor crisis económica en 30 años.



Cada día, los cubanos tienen que esperar largas horas en colas para conseguir comida y también se enfrentan a la escasez de medicamentos, lo que ha generado un fuerte malestar en la sociedad.



Las dificultades económicas también han llevado a las autoridades a aplicar cortes de electricidad de varias horas al día en amplias zonas del país.



El presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha culpado de la grave situación de Cuba a las sanciones estadounidenses impuestas por Donald Trump y las cuales Joe Biden ha dejado hasta ahora sin cambios. "Si tú quieres que el pueblo esté mejor, levante el bloqueo primero", dijo en una rueda de prensa.



