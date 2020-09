Señalan al uribismo de tratar de influir en elecciones de EE UU

Integrantes del partido Centro Democrático pretender influir en la decisión de los electores de Estados Unidos a favor de la reelección del presidente Donald Trump y en contra del que llaman “socialista” Joe Biden.

Esta es la conclusión del medio WLRN que publica un amplio informe titulado ¿Está Colombia interfiriendo en las elecciones estadounidenses en Florida con las tácticas que exportó a Florida?



El reportaje cuenta que dirigentes políticos colombianos están cada vez más involucrados y que incluso “ayudaron” a crear la campaña de miedo del 'socialismo' del presidente Trump contra Joe Biden.



El texto apunta a dirigentes del Centro Democrático. Dice que los uribistas llegaron a La Florida para “ayudar a sembrar la falsedad de que Biden es un clon de dictadores latinoamericanos de izquierda como el fallecido Hugo Chávez”.



“Podría decirse que la más ruidosa es la senadora colombiana de derecha María Fernanda Cabal, quien hace videos en las redes sociales respaldando a Trump y escribe artículos de opinión que critican a Biden en sitios web colombianos como "Periódico Debate ", que son populares entre los expatriados colombianos y latinos”, asegura WLRN.



El medio cuenta el contexto de esta situación: Cualquiera que siga las elecciones presidenciales de EE. UU. Sabe que el titular en Florida en este momento es la lucha de Joe Biden con el voto latino crítico.



“Entre las razones de ese desafío, los demócratas se quejan de que uno de los grandes es el socialismo , es decir, la propaganda del miedo que se aviva aquí y que dice que Biden convertirá a Estados Unidos en un régimen socialista como Cuba o Venezuela”, dice WLRN.



Pero resulta que no solo los conservadores estadounidenses están impulsando esa línea de desinformación en beneficio de la campaña de reelección del presidente Trump, agrega.



En uno de los artículos tomados de ejemplo dicen que Cabal incluso sugiere que la ventaja de Biden sobre Trump en las encuestas nacionales es su dividendo político de la pandemia de COVID-19, porque, como ella lo cuenta, el virus "se incubó" en la China comunista en beneficio de los políticos liberales.



Y resalta que no es la única sino que otros dirigentes de la derecha de Colombia se han unido a la campaña de terror de Biden-es-un-bolchevique dirigida a los latinos de Florida.



“Se puede llamar desinformación, pero estas son opiniones que cualquiera tiene derecho a tener”, argumenta el congresista colombiano Juan David Vélez, según cita WLRN.



Vélez “tiene la misión especial de representar a los colombianos que viven en el exterior, especialmente al estimado 1 millón de colombianos que viven aquí en Florida”, dice el reportaje.



El propio Vélez tiene doble ciudadanía colombiano-estadounidense. Divide su tiempo entre Bogotá y Miami, y no se avergüenza de difuminar la línea entre la política

colombiana y estadounidense, o de respaldar a Trump y otros candidatos republicanos como María Elvira Salazar, anota WLRN.



Salazar, un cubano-estadounidense, está desafiando a la congresista demócrata de Miami Donna Shalala en el distrito 27 de Florida.



En un reciente "foro en línea organizado por Vélez y el ex presidente colombiano de derecha Álvaro Uribe, quien es especialmente popular entre los latinos conservadores en Florida", Salazar dijo que Biden y los demócratas "han sido dominados por la izquierda socialista radical".



Su única "evidencia" fue que una fundadora del movimiento Black Lives Matter dijo una vez que había sido marxista. Aun así, Vélez y Uribe la respaldaron.



“Entendemos que hay riesgo de volverse socialista o comunista”, me dijo Vélez desde su casa en Miami, “no solo en países de Sudamérica, sino también en Estados Unidos”, anota Tim Padgett, quien firma el artículo



Pero Vélez, quien ha llamado a Salazar el candidato de "garantía" para los colombianos del sur de la Florida, insiste en que este no es un caso de influencia extranjera; y no ve nada malo en que los funcionarios colombianos se involucren de esta manera, especialmente porque muchos colombianos viven en los EE. UU.



“Naturalmente, tenemos una preferencia sobre [qué candidatos estadounidenses] serían mejores para Colombia", dice Vélez. "La cuestión es que hoy con la tecnología de las comunicaciones es más fácil involucrarse en otras elecciones en países de todo el mundo ... Es parte de [globalización]. Es solo una nueva forma de entender la política en todo el mundo", dice la nota.



“Colombia sigue comprometida con el bipartidismo con Estados Unidos”, agrega. "Podemos trabajar con Trump o Biden". Sobre el tema de la participación electoral, insiste Vélez, "no es gran cosa", argumenta, según el medio citado.



"Si quiere hacer política partidista en Colombia, está bien", dice Mercedes Minota, instructora de español expatriada colombiana en Miami y partidaria de Biden. "Pero cuando él está aquí, se supone que representa los intereses de todos los [expatriados] colombianos, y eso significa no involucrarse en la política partidista [estadounidense]”, se lee en el reportaje de WLRN.



"Me parece una falta de respeto a su posición. ¿Cómo reaccionaría si un funcionario estadounidense viniera a Colombia y comenzara a respaldar a candidatos como Salazar?"



El medio recuerda que hace unos días, el ex presidente y ganador del Premio Nobel de la Paz Juan Manuel Santos contó a una audiencia en la Cámara de Comercio Colombo-Americana en Bogotá, mientras presentaba su nuevo libro "Un mensaje optimista para un mundo en crisis", sobre una llamada reciente de un contacto estadounidense cercano al Administración Trump.



Santos dijo que esa persona le dijo que un funcionario de alto nivel del gobierno del conservador presidente colombiano Iván Duque se había acercado para ayudar a la campaña de Trump.



“Le dijo al [funcionario de la administración de Duque] que estaba haciendo eso, 'Escucha, estás jugando con fuego aquí'”, me dijo Santos desde Bogotá, dice el medio.



“Espero que no sigan intentando intervenir en las elecciones, porque están poniendo en peligro la relación bipartidista entre Estados Unidos y Colombia que tan bien ha funcionado durante tantos años”.



