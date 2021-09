El reclamo de María Fernanda Cabal al presidente Duque

María Fernanda Cabal, aspirante presidencial del Centro Democrático, volvió a llamar la atención del presidente Iván Duque en lo que tiene que ver con su gestión.



En una entrevista para la agencia Colprensa, la senadora dijo que Duque "ha sido una persona bien intencionada enfrentando unos desafíos muy profundos, como el coronavirus y después de una amenaza terrorista con este paro que fue una toma guerrillera, pero yo sí siento que no ha tomado otras decisiones que había prometido".



"Resiento que se deje de alguna forma utilizar para generar reformas que le van a hacer daño al país, que con apariencia de bien van a generar un terrible mal. Se lo resiento no solo a él sino también a su equipo de trabajo", agregó la aspirante presidencial.



Y ante la pregunta de en qué medidas 'pecó' Duque en no haber adoptado, Cabal inicialmente mencionó que "cuando a usted lo confrontan con violencia para bloquear la movilidad de un país, usted tiene que hacer uso de la fuerza pública y eso no es como dicen los mamertos, que es para salir a matar ciudadanos, no".



Para ella, el violento tiene que responder ante la autoridad, porque sino acabemos con los códigos y que esto se vuelva una guerra civil. "Ha debido sacar al Ejército a proteger las personas que fueron más vulneradas. Ha debido revisar los mapas de control territorial, reforzar la inteligencia del Estado, que hoy nos tiene en vilo en la frontera", dijo.



Óscar Iván

La senadora también se refirió al hecho de que varios de los alfiles del Centro Democrático anunciaran su apoyo al exministro Óscar Iván Zuluaga para las elecciones presidenciales del 2022.



Ante esto, la senadora invitó a los congresistas uribistas que respaldaron a Zuluaga , para que escuchen a los ciudadanos y para evitar dejarse influenciar por algunos sectores de la colectividad.