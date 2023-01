La senadora uribista María Fernanda Cabal y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, han protagonizado duros enfrentamientos durante los últimos años. Por ejemplo, Cabal, recientemente, tildó a la mandataria de "inepta".



Pero en las últimas horas, la congresista por el Centro Democrático, una de las cabezas más visibles de la oposición, sorprendió con un mensaje en el cual afirmó que está de acuerdo con López.



¿Por qué? La mandataria distrital ha sido una de las principales opositoras a un proyecto de excarcelación que adelanta el Ministerio de Justicia, "por medio de la cual se humaniza la política criminal y penitenciaria para contribuir a la superación del estado de cosas inconstitucional y se dictan otras disposiciones”.



De hecho, López adelanta una iniciativa para que los ciudadanos firmen una petición en contra de "cualquier intención o ley que dé libertad a ladrones y delincuentes sin el cumplimiento de su pena".



Muy pocas veces estoy de acuerdo con @ClaudiaLopez Sin embargo, resulta difícil creerle, cuando llamaba "niños de mi corazón" a los vándalos y al mismo tiempo señalaba a los policías como causantes de la violencia. https://t.co/nHx9fLBIT2 — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) January 24, 2023

La alcaldesa se ha mostrado molesta con esta iniciativa del Ejecutivo, pues considera que "si se aprueba el proyecto de ley del ministro de Justicia, podrían salir impunemente de las cárceles que hay en Bogotá hasta 6.895 delincuentes. Eso no lo va a aceptar esta alcaldesa, no lo va a aceptar la ciudadanía, apreciados amigos del Gobierno Nacional”.



Y precisamente esta es la postura en la que Cabal y la mandataria de la capital del país coinciden. Así lo dejó en evidencia la senadora, quien afirmó que "muy pocas veces estoy de acuerdo con Claudia Lólez".



No obstante, tiene un pero: "Sin embargo, resulta difícil creerle, cuando llamaba "niños de mi corazón" a los vándalos y al mismo tiempo señalaba a los policías como causantes de la violencia".

¿Qué dice el Gobierno?

A propósito de la iniciativa que adelanta la alcaldesa, el ministro de Justicia, Néstor Osuza, comentó que el debate es "bienvenido" y que "es más útil el diálogo con argumentos".



"Creo que es más útil un diálogo con argumentos, mirando artículo por artículo, mirando qué conviene y qué se le puede cambiar, pero la democracia es la democracia y bienvenida cualquier forma de expresión democrática", argumentó y defendió la iniciativa, que es una de las apuestas del Gobierno para este semestre en el Congreso de la República.



"Jamás presentaría un proyecto que genere impunidad", enfatizó y agregó que "no es un proyecto de excarcelación y muchísimo menos de impunidad".



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA