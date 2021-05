'La estrategia terrorista es empezar por el Pacífico': María F. Cabal

La senadora uribista María Fernanda Cabal (Cali, 1964) envió un mensaje para los caleños, luego de que se presentara una dramática situación en la capital del Valle del Cauca en la que resultaron heridos varios indígenas —una de ellas de extrema gravedad por dos disparos— y varios vehículos fueron atacados a piedra e incendiados.

"Tengo mucha rabia y mucho dolor en el corazón", fueron las palabras de la senadora tras los trágicos hechos que ocurrieron el fin de semana e invitó a los caleños a salir masivamente a las calles y "demostrar que los buenos somos más".



Agregó que no "hay que permitir que nos secuestren ni los vándalos, ni los terroristas, ni los indígenas, ni nadie".



"Aquí está en juego no la libertad de los caleños ni de los vallecaucanos sino de todo Colombia. Porque la estrategia terrorista es empezar por el Pacífico, por donde sale la coca y entran el dinero y las armas", sentenció en un video.



Tras ello advirtió que "hoy se define el futuro de Colombia. Así nos toque resistir, porque los que se echan para atrás, los que lo dudan, después se lamentarán. De este país no nos dejaremos sacar, esto no es Venezuela".



Pero la uribista no se quedó eso sino que dijo que hay que exigirle al Estado, al Alcalde (Jorge Iván Ospina), a la gobernadora (Clara Luz Roldán) y al presidente Iván Duque que su función "primordial es ejercer autoridad, orden y proteger a los ciudadanos".



