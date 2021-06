María Fernanda Cabal enfrenta a EE. UU. por elecciones en Perú

Un grupo de dirigentes uribistas, con la senadora María Fernanda Cabal a la cabeza, pidió la “repetición” de las elecciones en Perú que hasta ahora en el conteo le da el triunfo al líder de izquierda Pedro Castillo sobre la derechista Keiko Fujimori. La petición choca con la posición de Estados Unidos que, también en las últimas horas, calificó los comicios como “justos” y “modélicos”.

La solicitud de los dirigentes del uribismo está consignada en una misiva en la que también hay otras firmas de políticos de Bolivia, Guatemala y Venezuela.



Además de Cabal, por Colombia firman Paola Holguín, Paloma Valencia, el exministro de Interior, Fernando Londoño; y el venezolano Enrique Aristeguieta Gramcko, líder del movimiento Soy Venezuela, opositor al régimen de Nicolás Maduro.



Hace unos días, el expresidente conservador Andrés Pastrana Arango también puso en duda el resultado al afirmar que “hay serios indicios de que hay gente infiltrada venezolana en el manejo de la información y el software del tribunal electoral del Perú”.



En ese momento, la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú (ONPE) le pidió al expresidente colombiano que “no comparta” noticias falsas (fake news) sobre la segunda vuelta de las elecciones.



“Le recordamos a Andrés Pastrana que en nuestras redes sociales estuvimos publicando el avance de resultados de la segunda vuelta. Además, el procesamiento y contabilización de actas están detallados. No compartas fake news", exigió la entidad.



La comunicación de los dirigentes del uribismo ahora coincide con espaldarazo que le dio Washington a ese proceso electoral.



Esta declaración del gobierno estadounidense fue interpretada por medios internacionales como un revés para la candidata Keiko Fujimori.



En efecto, la administración de Joe Biden consideró “modelo de democracia en la región”, haciendo así caso omiso de las denuncias de irregularidades presentadas por el partido de la candidata, Fuerza Popular, que ha intentado que se declaren nulos los comicios.



En un comunicado, el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, calificó las elecciones de “libres, justas, accesibles y pacíficas” y respaldó que las autoridades se tomen el tiempo necesario para “publicar los resultados de acuerdo con la ley peruana”.



Las elecciones, celebradas el pasado 6 de junio, le dieron una ajustada victoria a Castillo, quien, según el conteo oficial, obtuvo tan solo 40.000 votos más que Fujimori.



La candidata derechista asegura que ha habido un fraude de grandes magnitudes que alteró el resultado, por lo que pidió la anulación de hasta 200.000 papeletas de las zonas más pobres del país, precisamente donde Castillo salió victorioso.



El proceso de revisión de este escrutinio está ya en la fase final y no caben nuevas apelaciones, aunque puede alargarse hasta dos semanas más.



El portavoz Ned Price destaca en el comunicado de este martes, en nombre del Gobierno de Estados Unidos, la “profunda amistad entre los dos países” y expresa su deseo de “continuar con esta colaboración” con el “candidato elegido debidamente por el pueblo peruano, tal y como confirmen las autoridades electorales”.



Por el contrario, los dirigentes del uribismo incluyen en su documento la sospecha de fraude.



"Es prácticamente imposible para el Jurado Nacional Electoral (JNE) proclamar como ganador a cualquiera de los dos candidatos, sin que se produzcan reacciones adversas que podrían afectar la paz y la estabilidad de la nación peruana", advierten los firmantes.



"La estrecha diferencia entre los votos obtenidos por las toldas Perú Libre y Fuerza Popular, de apenas unas décimas, hace aún más difícil para el JNE tomar una decisión, puesto que la verdad electoral podría encontrarse en las actas que han sido impugnadas o que presentan irregularidades o inconsistencias numéricas", se lee en la carta.



Según explicaron, el ambiente de desconfianza se ha visto agravado por la intromisión de presidentes en ejercicio, entre ellos, Alberto Fernández, Luis Arce y Daniel Ortega; así como de los expresidentes Lula da Silva, Evo Morales y Rafael Correa; quienes se han pronunciado públicamente en favor de uno de los candidatos, sin que haya sido proclamado.



En ese sentido y teniendo en cuenta que el Jurado Nacional Electoral todavía debe terminar de revisar las impugnaciones de Keiko Fujimori, los uribistas propusieron repetir la segunda vuelta.



"En vista de lo expuesto, queremos proponer a las autoridades electorales y a los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori, llegar a un acuerdo que permita dirimir este asunto de manera pacífica, razonable y, sobre todo, políticamente viable, como lo es la repetición de la segunda vuelta en condiciones que generen confianza a los electores".



"Estamos seguros de que ambos candidatos valorarán positivamente esta propuesta, porque ellos serían los principales beneficiados. ¿Cómo podría gobernar cualquier de ellos en medio de la división y de la desconfianza? ¿Acaso no les conviene que su mandato cuente con la debida legitimidad y con el apoyo incuestionable de todos los ciudadanos?", aseguran.



Hace unos días en diálogo con El Expreso de Perú, la senadora Cabal salió en defensa de Fujimori en medio de su lucha por no volver a prisión.



"Tres veces una persona privada de la libertad, bueno, estamos con los récords que pasaban cuando éramos republiquetas bananeras. Parecemos países del África. Creo que ya tampoco se dan ni siquiera allá estas formas de persecución", dijo la dirigente uribista que ahora también abrió la puerta de una candidatura presidencial en Colombia.



El próximo presidente en Perú jurará al cargo el próximo 28 de julio, precisamente cuando se cumplen 200 años de la independencia de ese país.



De acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe), Pedro Castillo obtuvo 8.835.970 votos (50,125%) contra 8.791.730 votos (49,875%) de su contrincante, Keiko Fujimori.



Aunque Castillo lleva la delantera en los conteos, el JNE todavía debe terminar de revisar las impugnaciones de Fujimori.



Al respecto, el JNE ha señalado que “solo proclamará los resultados definitivos de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 6 de junio cuando haya resuelto todas las actas observadas y los pedidos de nulidad presentados tras el proceso”.



