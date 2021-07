'La educación es un derecho colectivo, no fundamental': María F. Cabal

María Fernanda Cabal, congresista del Centro Democrático, habló, en entrevista con 'W Radio', sobre la actualidad del país y sobre su posible precandidatura a la presidencia de Colombia.



Estas elecciones se llevarán a cabo en 2022.

Cabal se refirió, entre otros temas, a la situación social que se vivió desde finales de abril en el país a raíz de las manifestaciones en el marco del paro nacional.



Si bien hubo una espera, para el próximo 20 de mayo el Comité del paro anunció nuevas movilizaciones masivas en el país.

De hecho, refiriéndose al tema, Cabal aseguró que "la protesta no se puede prohibir, cómo lo voy a hacer si es una actividad que procede del derecho de la libertad de expresión”. Indicó, además, que para ella la protesta no es un derecho fundamental, sino uno derivado.



Tras ello dio su punto de vista frente a los derechos fundamentales.



"Cuando hablo de derechos fundamentales es a lo que todos tenemos y debemos tener acceso, y los no fundamentales no es porque quiera excluir a la educación o salud, es que si en realidad lo fueran, nadie los pagaría", puntualizó.

Cabal también se refirió a la situación en Cuba. Señaló que la isla por 60 años ha sido "exportador de violencia".



"Esa Cuba trágica y empobrecida es un peligro para Colombia. Venezuela mantiene al ELN porque ese país no es una Nación sino una cueva de piratas", afirmó.

María Fernanda Cabal hace parte de la precandidatura a la presidencia del Centro Democrático. Foto: Archivo particular

'La JEP es una vergüenza'

La precandidata habló de la Jurisdiscción Especial para la Paz.



Cuestionada por el reciente fallo de la JEP, en el cual imputaron a 10 militares por las ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas ‘falsos positivos’, la senadora afirmó que la Justicia Especial para la Paz debe publicar la lista de 6.402 víctimas porque "por lo menos más de la mitad no tiene que ver con falsos positivos".



Indicó que, para ella, el organismo de justicia se convirtió en un espacio de "propaganda".

La magistrada Catalina Díaz es una de las relatoras del caso 03 en la JEP, sobre falsos positivos. Foto: JEP

En el panorama electoral, los tres nombres que más suenan del partido de Gobierno son los de María Fernanda Cabal, Óscar Iván Zuluaga y Rafael Nieto Loaiza.



De hecho, durante la entrevista, la congresista hizo referencia a las elecciones perdidas por Zuluaga en 2018. "Yo lancé la candidatura de Zuluaga en marzo porque creo que le robaron las elecciones".



"Quiero a Óscar Iván con todo mi corazón, a Rafael Nieto le tengo una admiración especial. Mi precandidatura la lanzó la misma gente cuando fui de campaña mirando qué aliados puedo tener", concluyó.

