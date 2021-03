Óscar Iván Zuluaga debe ser candidato del Centro Democrático: Cabal

La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, lanzó este miércoles el nombre de Óscar Iván Zuluaga y aseguró que él debería ser el candidato presidencial del Centro Democrático.



En diálogo con La W, a congresista uribista aseguró que Zuluaga tiene la experiencia y las condiciones para ser "el candidato ganador".



Además, señaló que si Tomás Uribe quiere ser candidato en 2022, debería encabezar la lista al Senado de la República.



Sobre esa lista para las elecciones legislativas, se refirió a la llegada de Miguel Uribe Turbay, excandidato a la Alcaldía de Bogotá, a la lista uribista al Senado en 2022 y dijo que "deberá someterse al mismo proceso de los otros candidatos". No obstante, dijo que no cree que tenga la capacidad electoral para encabezar la lista en marzo del próximo año.



Hay que recordar que el expresidente Álvaro Uribe señaló que no va a participar en las próximas elecciones legislativas, por lo cual su partido está buscando nuevas fichas que puedan llenar su ausencia.



Cabal también se refirió en la emisora sobre la iniciativa que lidera para buscar que el expresidente Juan Manuel Santos pierda el Premio Nobel de Paz y reiteró que lo hace porque considera que el exmandatario "no es digno de ese reconocimiento".



Óscar Iván Zuluaga es un economista, empresario y político. Fue Ministro de Hacienda en el segundo período de gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2006 - 2010). Fue Senador de la República entre 2002-2006, desde donde participó en la creación del Partido de la U.



En 2014 fue candidato a la Presidencia de la República de Colombia por el Partido Centro Democrático,2​ obteniendo el primer lugar en la primera vuelta, pero perdió en el balotaje frente a Juan Manuel Santos en la segunda vuelta.



Después se desempeñó como Director Nacional del partido Centro Democrático, hasta que renunció y lo reemplazó Nubia Stella Martínez.

