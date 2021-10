María F. Cabal: 'Los 6.402 falsos positivos son un invento'

Se cumplió el primer foro de los precandidatos del Centro Democrático, CD, en el camino para buscar su candidato oficial en las elecciones presidenciales de 2022 y el eco de la discusión, horas después, siguen siendo las afirmaciones de la senadora María Fernanda Cabal quien dijo, ante el aplauso de los asistentes que los “6.402 falsos positivos son un invento” de la izquierda.

El número de ‘las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes de Estado', una de las páginas más estremecedoras en el conflicto armado fue, fue aportado por la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia (JEP).



Según la JEP estos crímenes de jóvenes humildes que fueron engañados con promesas de trabajo para que fueran a regiones apartadas en donde se les asesinó a sangre fría y luego vestidos con prendas militares para ser presentados como guerrilleros muertos en combate, se presentaron en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008.



Para Cabal, sin embargo, esto es una invención. “Eso enferma la izquierda porque necesitan crear una narrativa que destruya el honor de la fuerza pública, por eso se inventan 6.402 falsos positivos", dijo.



"Pero el presidente de la JEP no pública la lista para demostrarle que es falso. ¡Publique la lista, no deshonre más a los hombres que perdieron sus ojos sus piernas y su vida por este país!”, añadió.



En su intervención, la senadora también cuestionó el Acuerdo de Paz pactado entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc y el plebiscito en el que triunfo el ‘No’.



“Santos hizo cambios cosméticos durante la renegociación del Acuerdo, luego de que triunfara el ‘No’ en el plebiscito”, dijo.



“Uribe planteó un gran pacto nacional, pero Santos hizo cambios cosméticos y le puso de título el nuevo acuerdo, y cuáles fueron las consecuencias; la organización de la guerra con la que nos había amenazado, un narcotráfico desbordado que hoy suma 250,000 hectáreas”.



Cabal atacó también al exrector de la Universidad de Los Andes, Alejandro Gaviria. “No se nos puede olvidar que quien hoy es candidato, pero fue ministro de salud en ese gobierno en un consejo de política criminal, sacó como del sombrero de mago, un estudio no probado por la Organización Mundial de la Salud donde decía que dizque el glifosato daba cáncer”.



Para Cabal es necesario modificar los Acuerdos de Paz. “El acuerdo o se reforma o se deroga. El acuerdo no es inmodificable como nos han dicho, en derecho todo se deshace, además el acuerdo es un texto político”, dijo.



La precandidata presidencial indicó que hoy el trato que se les da a las fuerzas militares del país es indignante. “Parece que fueran ciudadanos de tercera categoría, cuando es gracias a la sangre de soldados y policías que este país es libre y sentenció que en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe le devolvió a la fuerza pública su honor”.



Igualmente, cuestionó las 16 curules para paz, que el Congreso, previa revisión de la rama judicial, tendrán las víctimas del conflicto armado.



“Ahora van por las 16 curules dizque para las víctimas en 167 municipios en 16 circunscripciones llenas de coca y de minería ilegal, el comunista nunca pierde su objetivo”.



En su presentación, además, atacó a la JEP al señalar que “se inventaron un tribunal a la medida de las Farc.



“Es el único tribunal del mundo diseñado por victimarios, pero recordemos que también en el mundo no ha habido tribunales que juzguen el genocidio comunista, son los reyes de los muertos a lo largo de la historia de la humanidad y no hay un tribunal de los juzgue todavía”, dijo.



POLÍTICA