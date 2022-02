María Fernanda Cabal, candidata al Senado el Centro Democrático es, tal vez, la más firme representante de lo que se denomina la línea dura del partido.



En los últimos días ella ha sido epicentro de noticias por sus cuestionamientos al presidente Iván Duque, y, además, por chocar de manera férrea con algunos otros contradictores políticos, incluso con miembros de su partido.



En entrevista con EL TIEMPO habló sobre su campaña y cómo ve al partido de Gobierno de cara a las elecciones presidenciales.



¿Cómo va la campaña de María Fernanda Cabal al Senado?



Va espectacular, y te lo digo con franqueza. Yo ya tenía una hinchada, así como cuando vos pasaste la razón a la emoción, un poquito fanática, chévere. Pero he notado algo mejor y es que han pasado de la admiración y de la pasión al afecto.

¿Y cómo es eso?



Por ejemplo, en los aviones, la persona de atrás, la de al lado, la jovencita, todo el mundo quiere tomarse una foto conmigo. Esto es en todos lados, en todo Colombia. Es el renacer de una ola que de alguna manera se había acabado cuando salgo de la baraja presidencial.

Y ¿cómo ve la campaña presidencial?

Hay mucha confusión en el electorado por la dispersión de candidaturas de lo que se puede llamar la centroderecha. El elector que no tiene claro qué se escoge en marzo. Saben que se escoge Congreso, pero no tienen claro la diferencia entre la consulta y la primera vuelta.



¿La gente tiene claro que Óscar Iván Zuluaga no está en ninguna consulta?

No. Ni tampoco lo tiene claro al que le gusta Rodolfo Hernández ni el de John Milton Rodríguez. No hay una pedagogía que le enseñe a la gente, no se está haciendo el ejercicio.

¿Y eso en qué se puede ver reflejado?

Hay un temor muy grande a la dispersión del voto y además hay un temor muy grande a este segundo comunicado del Centro Democrático reiterando que las bases no pueden votar en la consulta.

¿Qué pasó con ese comunicado de su partido?

El partido dijo que no podemos votar porque no tenemos candidato en la consulta, sino que hay que esperar a primera vuelta. La gente siente, y yo estoy de acuerdo, en que si el uribismo, más que el Centro Democrático, que pueden ser 2,5 millones de votos, no vota, pues vamos a dejarle a la centroizquierda la oportunidad de reflejar un volumen de votos mayor que el de la centroderecha, sin que eso sea así en la realidad.

Así, ¿qué puede pasar?

Eso es muy peligroso para el cambio de percepción del ciudadano que puede sentir que ya la izquierda va a ganar.



¿Por eso es partidaria de que el CD participe en las consultas?

Pero por supuesto. Por lógica y sentido común. Si hay una disputa y estamos con un país en riesgo, la percepción del público es básica, más ahora que hay redes sociales.

¿Eso quiere decir que su mismo partido está ayudando a confundir?

Claro, aunque sin intención.

¿Esas decisiones en el partido se toman con la anuencia del expresidente Uribe?

Por supuesto que debe ser con la anuencia del expresidente Uribe, pero me parece que se está cometiendo un error, incluso por parte de él. Y la gente que tiene miedo de escribirle al expresidente y decirle que se van a reflejar más electores en la izquierda sin ser mayoría, por no permitirle votar a su militancia y eso lo considera un error. Tienen la tesis de la doble militancia, pero ahí no cabe la doble militancia porque no tenemos candidato en la consulta ni yo estoy diciendo por quién hay que votar en la consulta.

¿Entonces qué va a pasar?

Aquí se tiene que poner la lógica y el sentido común frente al desafío que enfrentamos de una izquierda depredadora. Está el riesgo país.

¿Por qué cree eso?

Está el riesgo país, con la izquierda, porque la izquierda es depredadora, lo que toca lo acaba. Mira esa locura en Chile, donde están diciendo que hay que acabar los medios de producción, hay que acabar las instituciones políticas para centralizar todo en una asamblea.

¿A su juicio, el Gobierno los va a afectar para estas elecciones?

Ya lo afectó, lo afectó el de las elecciones regionales. Ya lo afectó cogobernando con funcionarios del gobierno anterior de Santos, ayudándoles a otros partidos antes que a su partido.



