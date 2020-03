¿María Fernanda Cabal tiene coronavirus?

Entre el 26 de febrero y el 29 de febrero, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, estuvo en el congreso estadounidense CPAC (Conferencia de Acción Política Conservadora), en Washington. El hecho se volvió noticia pues, al parecer, estuvo cerca a una persona contagiada que asistió al mismo evento.

Al congreso estadounidense asistió el también uribista José Jaime Uscategui, representante por el Centro Democrático.



Desde ese momento las sospechas de que los congresistas pudieran estar contagiados por el COVID- 19 empezaron a rondar.



Sin embargo, este martes la senadora Cabal explicó que estuvo con congresistas en el Salón Vip Gold, lugar donde habría estado una persona con coronavirus.



Así lo señaló en su cuenta de Twitter: "Asistí al CPAC y volví a Colombia el 29 de febrero. La persona con coronavirus estuvo con congresistas americanos en el Salón Vip Gold, allí solo acceden los que pagan 10 mil USD boleta. Por precaución me notifiqué ante la Secretaría de Salud y mi caso fue descartado".



Adicionalmente, retuiteó al presidente del congreso (American Conservative Union Chair), Matt Schlapp quien señaló: "Esta noche cruzamos un umbral importante:

@CPAC terminó hace 9 días. Según los expertos, consultamos que a este momento no hay personas NUEVAS con síntomas de corona y NO hay síntomas de asistentes, lo cual es un gran punto de inflexión. Más de 10.000 en un hotel con el virus presente y nadie es positivo".

Asistí al CPAC y volví a Colombia el 29 de febrero. La persona con coronavirus estuvo con congresistas americanos en el Salón Vip Gold, allí solo acceden los que pagan 10 mil USD boleta.

Por precaución me notifiqué ante la Secretaría de Salud y mi caso fue descartado.

Uscátegui, por su parte, no se ha referido al asunto.



Nos encontramos en #CPAC2020 donde estaremos durante los próximos 3 días representando a Colombia. pic.twitter.com/w6LZgIsbBK — Jose Uscategui (@jjUscategui) February 26, 2020

Incluso, dos legisladores de Estados Unidos, Matt Gaetz y Doug Collins, decidieron aislarse luego de ser informados de que habían estado en contacto con una persona que dio positivo con el Covid-19 durante el evento. Ninguno ha tenido síntomas.



