María Fernanda Cabal cuestionó el apoyo del CD a Óscar Iván Zuluaga

La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal cuestionó el apoyo que el partido de gobierno, Centro Democrático, le ha dado a Óscar Iván Zuluaga por el aval único.



Cabal dijo que “el representante Juan David Vélez tuvo la idea de hacer una carta en respaldo a Óscar Iván, pasando por encima de un acuerdo establecido”.

Es decir, el mecanismo acordado por el partido para elegir el candidato único para las presidenciales. “Es la misma bancada violando unos consensos que se habían realizado”, expresó.



Y agregó: “Cuando uno lee los firmantes se pregunta quién es, qué representatividad tienen. Ninguna. No es otra cosa que tratando de acomodarse, seguramente para que le den el aval en las próximas elecciones y otros seguramente instrumentalizados por el mismo gobierno, que no les interesa que estemos Paloma, Rafael y yo, sino Óscar Iván Zuluaga”.



De acuerdo con la senadora, la carta es un intento, por parte de los congresistas, de direccionar la decisión para elegir la candidatura única.

No dije eso. Lamenté que siendo 52, fuimos pocos los que rodeamos al Presidente Uribe cuando sucedió la medida de aseguramiento. 52 que el país en su mayoría no conoce, cuando le debemos la curul a #LasCosasComoSon

“Eso no se hace y menos cuando veníamos ya de una elección, de un candidato presidencial como Iván Duque dejó muchas cicatrices y mucha inconformidad también en la base del Centro Democrático”, concluyó.



En respuesta a estas declaraciones, algunos miembros del uribismo comenzaron a manifestarse. Ernesto Macías expresó: “@MariaFdaCabal ataca al Pte @IvanDuque y al Gobierno; y también dice que la Bancada del @CeDemocraticoes “una vergüenza”. ¿Para dónde va?”.



A lo cual, Cabal manifestó: “No dije eso. Lamenté que siendo 52, fuimos pocos los que rodeamos al Presidente Uribe cuando sucedió la medida de aseguramiento. 52 que el país en su mayoría no conoce, cuando le debemos la curul a #LasCosasComoSon”, escribió Cabal a través de su cuenta de Twitter.



En las últimas horas, la senadora publicó un video en su cuenta de Twitter en donde expresa: “Entiendo el sentimiento de mis compañeros cuando manifesté que éramos una bancada de 52 y no se notaba y lamento el efecto de mis palabras”.



“Quise expresar mi reparo porque sentí una bancada ausente cuando al presidente Uribe le quitaron su libertad y a él le debemos la curul”. E invitó a sus colegas a “ser más militantes, más unidos, más partido”.

Entiendo el sentimiento de mis compañeros de la bancada del @CeDemocratico, a quienes respeto y con quienes he tenido una excelente relación. Mi intención no fue agredir.



Hoy los invito a que seamos más militantes, más unidos, más partido.

