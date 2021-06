Cabal tilda de hipócrita a Quintero por foto en partido de Colombia

Poco antes de que terminara el partido entre Colombia y Argentina de este martes, que terminó en un empate logrado en los últimos minutos, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal compartió una imagen que causó polémica en redes sociales.



En la foto se ve en una tribuna de estadio al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, vestido con la camiseta de la selección.



El trino en el que la congresista insertó la imagen es en respuesta a una publicación del mandatario local en la que expresa su rechazo a jugar partidos de fútbol en Latinoamérica, por lo que Cabal escribió: "En fin, la hipocresía".

Aunque no se sabe si la foto es del encuentro deportivo entre Argentina y Colombia, la publicación de la senadora Cabal causó controversia en Twitter.



Vale recordar que se trató del primer partido de las Eliminatorias al mundial de Catar entre selecciones sudamericanas que se jugó con público.



Este tipo de encuentros, en medio de la difícil situación que enfrenta la región por cuenta de la pandemia, y del estallido social que se vive en Colombia por el paro nacional, ha despertado críticas.



Algunas de ellas han sonado desde el mismo alcalde Quintero, quien fue uno de los opositores a que se realizara la Copa América en Colombia.



“Ningún país de América Latina debería aceptar la Copa América en medio de las circunstancias de la región. La Conmebol ha sido arrogante”, tuiteó el pasado 21 de mayo pasado.



Días después, volvió a referirse al tema, a propósito de la confirmación de que Argentina tampoco sería sede del torneo: "Bien por Argentina, no es momento de jugar la Copa América en ningún país de Latinoamérica". Este fue, precisamente, el trino al que respondió la senadora Cabal adjuntando la foto del alcalde en un estadio.



Hasta el momento, el mandatario de Medellín no se ha pronunciado sobre la imagen compartida por Cabal. Sin embargo, algunos usuarios lo han defendido en redes, señalando que, de ser cierta su asistencia al partido, estaba autorizada por el gobierno Nacional.





