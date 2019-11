María Fernanda Cabal ataca a Carlos Vives

La senadora María Fernanda Cabal se vino lanza en ristre contra Carlos Vives por la posición del cantante respecto al paro nacional de este 21 de noviembre. El había escrito: “…Si es para vivir unidos en la diversidad: yo marcho. “Los hombres nacemos en desigualdad. Corregirlo, de eso se trata la civilización”. A lo que ella replicó: "Entonces comience por repartir su fortuna entre sus hermanos. La “igualdad” debe ser frente a la ley. El resto es paja".

Este es el cruce de trinos.

...Si es para vivir unidos en la diversidad: yo marcho.

"Los hombres nacemos en desigualdad. Corregirlo, de eso se trata la civilización" ... — Carlos Vives (@carlosvives) November 13, 2019

Entonces comience por repartir su fortuna entre sus hermanos. La “igualdad” debe ser frente a la ley. El resto es paja. https://t.co/MQQDgCM5xs — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) November 14, 2019

Quienes marchan son estudiantes privilegiados, que gozan de una carrera gratuita gracias a los impuestos que pagamos todos. Desigual es aquel que no logra acceder al estudio por la escasa oferta pese a los multimillonarios presupuestos. Esos no marchan, trabajan para estudiar. — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) November 14, 2019

Como lo adivinaste Maria Fernanda, el verdadero capitalismo se trata de generar oportunidades https://t.co/syU9kk8ooa — Carlos Vives (@carlosvives) November 14, 2019

Si yo pudiera marchar para llamar la atención sobre la problemática de nuestra gente, lo haría de manera civilizada. Sería la única forma para que nos escuchen... — Carlos Vives (@carlosvives) November 14, 2019

El comentario se enmarca en una agria discusión en las redes sociales por las antagónicas posiciones frente al paro y en la que, además, de líderes políticos, sindicales y estudiantiles –que convocaron la movilización originalmente- han ido adquiriendo protagonismo personalidades de la farándula y del deporte.



Por ejemplo, con Vives ocurre un hecho singular. Fue tendencia en la red social Twitter durante a principios de la semana porque muchos le criticaban su escasa participación en la protesta.



A esto, el samario respondió: “Las marchas son expresión de una sociedad que se une para protegerse y enviar un mensaje a sus gobernantes...



...Si la marcha es para que no maten a nuestros niños en todos los rincones del país: yo marcho

Si es para que dejemos de matarnos: yo marcho

Si es para pedir una mejor educación para todos (incluidos los que odian y hablan por aquí sin saber): yo marcho...

...Si es para hacer respetar las pensiones de nuestros viejos: yo marcho.

Si es contra la corrupción y su inmensa fábrica de pobres: yo marcho.

Si es para hacer respetar a nuestros hermanos mayores: yo marcho.

Si es para decirles ¡no más! a la extremas retardatarias: yo marcho...”.



A reglón seguido, sin embargo, puso en el énfasis en que jamás haría una marcha para tumbar al presidente Iván Duque, por quien, entre otros aspectos, él votó durante las elecciones.



“Yo no haría una marcha para tumbar un presidente. Todo lo contrario, los ciudadanos estamos para apoyar a nuestros gobernantes. Es claro que cuando hay un presidente y lo queremos tumbar, nos vamos quedando en los problemas y cada persona que sube a trabajar hay que tumbarlo. Entonces creo que esto nos ha mantenido atrasados”.



Pese a esta aclaración, Cabal, una de las senadoras más reconocidas del partido de gobierno, el Centro Democrático, reaccionó en las últimas horas con un comentario que bien puede considerarse ofensivo.



El cantante que mayor exposición universal le ha dado a la música vallenata, al fusionar la caja, el acordeón y la guacharaca con instrumentos eléctricos, es uno de los personajes más queridos en el país.



En la última etapa de su vida, se ha dedicado a buscar las raíces de la música colombiana. “Fui educado en una familia donde nos cantaban vallenatos, boleros, bambucos, torbellinos. Mi mamá es paisa; mi papá, samario, pero cantaba rancheras y bambucos. Me crié en ese ambiente de amor por nuestra música local y latinoamericana”, dijo en una entrevista con EL TIEMPO.



En sus inicios tuvo la opción de irse del país para desarrollar atractivos proyectos en el extranjero. Él optó no solo por quedarse, sino además por buscar sus raíces. Así surgió Clásicos de la provincia. “Nacimos hace 27 años, la industria y la juventud tenían para escoger mucha música; nosotros escogimos trabajar con lo local, reinventarnos sin tener aspiraciones más que sentirnos parte de esto, de donde queremos ser, donde he trabajado toda mi vida y he sido feliz”.



En esa inmersión ratificó esa cosecha infinita de música que brota en abundancia en cualquier punto de la geografía nacional. “No dejo nunca de sorprenderme de lo ricos que somos, de toda la locura artística que ha sido nuestro país”, dice.



“¿Por qué Colombia es tan bendecida musicalmente? Porque hemos sido un cruce de caminos, en su geografía, en su historia. Hemos recibido culturas de todas partes, todo el tiempo, en diferentes momentos, y, sí, por ser África, por ser Europa, por ser América, eso somos”.



Ahora, sin embargo, es noticia porque es blanco de los comentarios por sus posiciones frente al paro de este 21 de noviembre.





