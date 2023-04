El voto positivo de la representante liberal María Eugenia Lopera al informe de ponencia de la reforma de la salud salvó, por ahora, el proyecto del gobierno del presidente Gustavo Petro y la ahora exministra de Salud Carolina Corcho.



No obstante, este voto se dio pese a las directrices que dio el expresidente César Gaviria, quien les pidió a sus congresistas que no apoyaran la iniciativa oficial.



(Además: Reforma de salud de Petro: ¿los nuevos ministros podrán salvarla?)

En diálogo con EL TIEMPO, la representante aseguró que votó a consciencia y que siempre ha apoyado este proyecto. Dice, además, que le parece increíble que en su primer periodo como representante a la Cámara fuera amordazada, "que me dijeran que no podía opinar, que no podía pensar. Esa vaina, no alcanzo a que me quepa en la cabeza".

Facebook Twitter Linkedin

María Eugenia Lopera Monsalve, representante liberal. Foto: Cámara de Representantes

Sobre el comunicado de Gaviria en el cual el jefe del liberalismo dijo que habrá duras sanciones para quienes apoyen la reforma, aseguró que es una amenaza: "Siento que fue un irrespeto no solo conmigo, sino con toda la bancada liberal, porque no nos pueden venir a acusar de cohecho si no existe, venir a amenazar con las Cortes. El presidente del partido no nos puede tratar como delincuentes".



Y reitera que todavía no hay decisión de bancada que los obligue a votar positivo o negativo.

Tomó por sorpresa su voto positivo a la reforma. En las cuentas, el Partido Liberal la iba a votar negativo. ¿Por qué la votó si el jefe de su partido había dicho que no la acompañarían?



A nadie que me conozca tomó por sorpresa. De pronto, lo malo mío es que no soy una mujer de redes ni de medios. Yo no salgo a trinar lo que siento, lo que pienso. Este jueves publiqué en mi Facebook una intervención de finales de marzo donde le doy un apoyo total a la reforma. Quienes me conocen saben que siempre he estado de acuerdo con la reforma. Esta es absolutamente necesaria. En todas las bancadas, en todas las reuniones del partido, defendí la reforma. Esto no es nuevo, para nadie era un secreto que estaba en defensa de la reforma.

¿Usted considera que la reforma estatiza el sistema?



Para nada. Es muy claro en el articulado que se presenta un sistema mixto y la saliente ministra, Carolina Corcho, siempre lo dijo: la mayor cantidad de IPS son privadas y esas no van a desaparecer. Lo que tenemos que abolir son esas prácticas complejas de las EPS. No por algo empezaron más de 100 y hoy solo hay 28, muchas de ellas con unos indicadores económicos muy complejos, los cuales todos los días aumentan la deuda a los hospitales públicos. La integración vertical debe acabarse, que es una práctica nefasta en este país.



(Siga leyendo: ¿Será Luis Fernando Velasco el caballo de Troya de Petro en el Partido Liberal?)

¿Usted le había expresado al Partido que iba a acompañar la reforma?



Siempre he expresado, como liberal, como una persona que cree en la democracia, que nos deberían dar libertad. Lo que siempre pedí era que nos dejaran debatir. Me hice elegir para venir a debatir. Este es mi primer periodo y me parece increíble que me amordazaran, que me dijeran que no podía opinar, que no podía pensar. Esa vaina no alcanzo a que me quepa en la cabeza.

¿Eso lo hace el expresidente Gaviria con sus comunicados?



Sí. Yo siempre lo expresé en las reuniones. Y quiero reiterar que nunca hubo una decisión de bancada. Nunca hubo una votación de bancada. Para que esto sea vinculado tiene que haber una votación de bancada que nunca hubo. Llegué a la votación de esta semana con libertad de voto porque no hubo una votación de bancada. Actué a consciencia. Actué como creo en mis principios.



(Lea también: Liberal rebelde cuestiona sanciones en su contra por apoyar reforma de la salud)

Facebook Twitter Linkedin

César Gaviria, expresidente de Colombia y jefe del Partido Liberal. Foto: EFE

Es decir, el expresidente Gaviria solo ha dicho que no votarán, pero el Partido Liberal, con sus congresistas, no ha tomado una decisión oficial...



No hubo votación de bancada. Él tiene una posición, yo tengo otra. Mis compañeros, de los 18 que firmaron el comunicado, tienen otras. Básicamente lo que pedíamos en esa carta es respeto. Respeto por la diferencia. Este es el Partido Liberal de Colombia. El solo nombre te lo da. Liberal. Libre pensamiento, discernimiento. Actué bajo mis convicciones y estoy absolutamente tranquila.

Si se cita a la bancada para tomar una decisión oficial, con votación, y las mayorías dicen que no acompañarán la reforma, ¿usted respetará esa decisión?



Quiero dejar claro que yo apoyo la reforma de la salud, que le creo a la reforma, que creo que hay necesidad de una reforma. Pero si en una bancada nos amordazan, pues tendré que acatar la ley. Pero sí quiero dejar constancia de que no estoy de acuerdo y que es necesaria la reforma.



(Siga leyendo: Gustavo Petro se rodea de fieles aliados para su nuevo gabinete)

Qué dignidad han mostrado los Representantes del Partido Liberal que le responden al expresidente Gaviria ante sus amenazas que rayan con el constreñimiento al voto libre constitucional de los congresistas. pic.twitter.com/cG2eW3uLk0 — David Racero (@DavidRacero) April 26, 2023

Usted votó a pesar de que Gaviria emitió un comunicado en el cual dijo que habría sanciones para quienes apoyaran la reforma de la salud. ¿Eso fue una amenaza?



Sí, es complejo. Es un comunicado muy fuerte. Siento que fue un irrespeto no solo conmigo sino con toda la bancada liberal porque no nos pueden venir a acusar de cohecho si no existe, venir a amenazar con las Cortes. El presidente del partido no nos puede tratar como delincuentes.

La estrategia del Gobierno es ir voto a voto. ¿Usted ha hablado con algún miembro del gabinete para garantizar su apoyo a la reforma?



Uno por ser congresista habla todos los días con ministros. Me parece muy raro que a uno lo satanicen por hablar con ministros. Es el ejercicio normal de la democracia.

¿Qué les dice a quienes dicen que hubo mermelada y que se vendió?



Nunca he recibido nada. Nunca me han ofrecido nada.



(Le puede interesar: ¿Crisis ministerial? Claves del pedido de renuncia protocolaria que hizo Petro)

Facebook Twitter Linkedin

Los exministros de Interior Alfonso Prada y de Salud Carolina Corcho. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Se cuestiona su cercanía con Julián Bedoya, quien es cercano al Gobierno e incluso estuvo hace unos días en la Casa de Nariño. ¿Le ha pedido apoyar la reforma?



No soy cercana a Julián Bedoya, yo soy del equipo de Julián Bedoya. Mi senador es Juan Diego Echavarría, quien fue mi fórmula al Senado. Ambos hacemos parte del Equipo de Renovación Liberal de Antioquia. Es bien sabido por todo el mundo que apoyamos desde la primera vuelta al doctor Gustavo Petro, que en segunda vuelta lo apoyamos. Somos de un Partido Liberal, que es partido de gobierno. Nadie puede venir a decir que somos cercanos. No. Somos del mismo equipo. Julián Bedoya nunca ha influido en cómo tengo qué votar. Las únicas palabras que él ha tenido conmigo son: vote como su consciencia lo diga y eso es lo que desde la Asamblea de Antioquia y el Congreso he hecho.

¿Cómo ve la llegada de un liberal, Luis Fernando Velasco, al Ministerio del Interior? Velasco, además, tiene profundas diferencias con Gaviria...



Siempre voy a defender la llegada de liberales al Gobierno. Soy liberal de convicción, pensamiento, creo en las libertades totales. Me alegra mucho que una persona de las cualidades del doctor Luis Fernando Velasco esté hoy en un ministerio tan importante.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA