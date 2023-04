La Universidad del Rosario, por primera vez en la historia, emitió un diploma de pregrado no binario. Lo recibió Alelí Chaparro, un estudiante cuyo título profesional oficialmente es abogade, como lo constata su diploma.



(En contexto: Abogade Alelí Chaparro: la historia del primer título no binario de Colombia)

“Más que un logro personal, es un avance para todas las personas no binarias que están en la Universidad y demás instituciones de educación superior. El diploma o título profesional representa esfuerzo, orgullo y lo más importante, identidad, por lo tanto, valorar esto es primordial”, aseguró Chaparro en un texto emitido por la institución.

Facebook Twitter Linkedin

Alelí luce con orgullo su diploma. Foto: Universidad del Rosario

La decisión fue celebrada por algunos, pero también criticada por otros. Incluso, el mismo Chaparro manifestó en sus redes sociales que pese a los "comentarios de odio, esto es importante a futuro porque da campo a que otras universidades y escuelas también le den esta opción a les miles estudiantes no binaries que sentirían mayor identificación con su título de esta forma".

Ay, soy yo jijiji

Pero fuera de chiste y de comentarios de odio, esto es importante a futuro porque da campo a que otras universidades y escuelas también le den esta opción a les miles estudiantes no binaries que sentirían mayor identificación con su título de esta forma https://t.co/WMKMjTCA4x — Alelí dice Sasha Colby es una ícona! (@nada_mas_ale) April 13, 2023

Una de las personas que manifestó sus repartos es la exsenadora del Centro Democrático María del Rosario Guerra, quien en su cuenta de Twitter mostró su descontento con esta de decisión de la universidad.



"Vergonzoso que la Universidad del Rosario se preste a esto y haga eco de los que promueven 'lenguajes inclusivos' y la ideología de género, desvirtuando la esencia de la formación", aseguró.



Por otro lado tildó esto como un "pésimo ejemplo". Finalmente, cuestionó: "¿Qué opina el colegio de abogados?".



(En otras noticias: La nueva denuncia de Jota Pe Hernández por irregularidades en Canal Congreso)

Vergonzoso que la @URosario se preste a esto y haga ec de los que promueven 'lenguajes inclusivos' y la ideología de género, desvirtuando la esencia de la formación. Pésimo ejemplo. Qué opina el colegio de abogados? https://t.co/TG3lwohooC — María del Rosario Guerra (@charoguerra) April 14, 2023

La institución de educación superior, por su parte, en un comunicado informó que el proceso para formalizar títulos no binarios inició hace dos años, como una de las iniciativas para representar a quienes se identifican como no binarios.



“El inicio de este proyecto fue desafiante ya que era un espacio poco explorado en el país; entonces lo primero que hicimos fue investigar los referentes nacionales e internacionales que nos permitieran identificar aspectos importantes y normativas específicas a nivel nacional”, aseguró Luz Ángela Díaz, directora de la Dirección de Permanencia y Éxito Estudiantil de la Universidad del Rosario.



Otras acciones que ha tomado la institución es la creación del Centro Rosarista de Diversidad, Equidad e Inclusión; la implementación de baños para todas las personas y la adecuación de los sistemas de información para reconocer el nombre identitario de estudiantes trans y no binarios en su interacción.

“Hablar del reconocimiento de la identidad de género implica garantizar en todos los espacios de la vida cotidiana lo que muchas personas dan por sentado. Por ello, la Universidad del Rosario da la posibilidad de definir a sus estudiantes, más allá de las imposiciones sociales y los términos de su propia existencia”, expresó Flora Rodríguez, coordinadora del Centro Rosarista de Diversidad, Equidad e Inclusión.



Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA