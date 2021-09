María del Mar, la hija menor de Carlos Pizarro que va a aspirar a la Cámara

En el mundo político el nombre de Maria del Mar Pizarro es probable que le diga muy poco a la gente. En el empresarial su nombre es más conocido.



Pero cuando se dice que es la hija menor del asesinado Carlos Pizarro, líder del M-19, su nombre toma otra relevancia. Y también cuando se menciona que es hermana de padre de la hoy representante a la Cámara María José Pizarro.



Le puede interesar: Fuerza Ciudadana presenta su lista al Senado este miércoles



María del Mar, una joven politóloga de 31 años que comenzó una exitosa empresa de productos para el hogar amigables con el medio ambiente, aspira a ser la cabeza de lista a la Cámara por Bogotá del Pacto Histórico.



Ella hasta ahora no ha incursionado en la política, pero asegura que proviene de una familia en la que este tema fue muy relevante. Comenzó vendiendo sus productos en una vieja camioneta, de pueblo en pueblo.



¿Quién es María del Mar Pizarro?

Es una empresaria. Soy una empresaria consciente, que lleva muchos años trabajando en el tema de la sostenibilidad, del capitalismo consciente, del cuidado del medio ambiente. Yo creo que la empresa privada es una forma de trabajar por el medio ambiente, por la economía nacional, impulsar económicamente el país. En resumen yo soy una empresaria.



¿Cuál es su empresa?

Se llama Biogar, que es una empresa de productos de aseo ecológicos, libres de químicos nocivos para la salud y para el planeta. En este proceso estamos trabajando con otras empresas en algo que se llama el triple impacto. Nosotros somos una empresa certificada por B Corporation.



¿Cuál es la filosofía del triple impacto?

Es una filosofía en la que las empresas trabajan por cuidar el medio ambiente, tener una responsabilidad con el medio ambiente. Segundo una responsabilidad social. Por ejemplo, en Biogar lo que hacemos es trabajar con comunidades vulnerables todo el tema de proyectos productivos para ayudarlos a emprender, particularmente con organizaciones de mujeres de víctimas y otras comunidades vulnerables. Y tercero, una empresa que es sostenible económicamente.



Una empresa común y corriente lo que hace es que al final del año saca su informe de pérdidas y ganancias, el balance general, y con el triple impacto lo que nosotros de cierta manera buscamos es que las empresas no sólo midan su rentabilidad sino qué le están dejando al mundo, cuál fue su rentabilidad en términos ambientales, en términos sociales, en términos laborales. Por ejemplo, en nuestra empresa nuestros trabajadores solo laboran 40 horas a la semana para que puedan estar más tiempo con sus familias. Ser más productivos pero a la vez más felices.



¿Y por qué usted siendo empresaria decide meterse a una campaña política?

Yo soy hija de Carlos Pizarro y vengo de una familia donde se habló de política desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Mi mamá es politóloga y sobre mi papá ya es bien conocido quién es. En mi familia la política siempre estuvo en en el centro y yo me meto en la política, primero que todo, porque mi mamá me inculcó muy fuertemente que cuando uno es indiferente frente a la injusticia, uno es cómplice con la injusticia. Por eso yo puse mi empresa porque quería hacer algo por mi país, quería contribuir. Desde que me gradué en la universidad me habían dicho que me lanzara a la política, que lo intentara, pero primero sentía que estaba muy joven y en ese momento no me sentía seducida.

Yo tengo la empresa en Colombia y en México y la diferencia entre emprender en Colombia y en México es abismal. FACEBOOK

TWITTER

¿Y cuándo cambió de opinión?

Cuando empiezo a ser empresaria y a tener un liderazgo dentro el empresariado, sobre todo femenino, me doy cuenta que hay muchísimas injusticias que se viven en el día a día. Me lanzo a la política porque yo como como empresaria me doy cuenta y vivo en carne propio lo difícil que es ser empresario en Colombia.





¿Pero su empresa no está solo en Colombia?

Yo tengo la empresa en Colombia y en México y la diferencia entre emprender en Colombia y en México es abismal. El promedio de la renta en los países de la OCDE es del 20 %, mientras nosotros pagamos el 32 %. Pero además hay muchísimos costos administrativos y barreras que hace muy difícil que una empresa sea sostenible en Colombia. En Colombia crece la economía pero no crece la productividad y yo creo que eso se debe a los costos administrativos de operar en Colombia. Los costos del Invima, Saico y Acimpro, los costos de operar en un país con una infraestructura vial tan mala, hace que nosotros no seamos productivos y uno termina es trabajando para el Estado.

Además es realmente indignante en Colombia saber que uno paga unos impuestos y trabaja arduamente para que se roben toda la plata.



¿Y eso es lo que la lleva a pensar en su candidatura?

Sí, por eso es que yo al final decido lanzarme. Necesitamos una renovación política, no hay muchas mujeres ni muchos jóvenes en la política, no hay muchos conocimientos especializados. En mi generación nadie se quiere lanzar, nadie quiere hacer el cambio, criticamos y criticamos pero nadie dice cómo debemos hacer esto. Entonces, teniendo en cuenta que yo tengo la oportunidad, gracias a mi trayectoria como empresaria y mi trabajo con comunidad vulnerables y a la visibilidad que me da ser hija de Carlos Pizarro, pues decidí tomar la batuta y ver qué puedo hacer por el comerciante, por el tendero, por la peluquera, por el pequeño y mediano empresario, que es el que se ve afectado por todas las barreras y legales, administrativas que hay en el país.



También puede leer: Corte de cuentas a la política de paz del gobierno de Iván Duque

con el Pacto Histórico lo que estamos diciendo es sentémonos todos en una mesa amplia, como pasó con la constituyente, para ver cómo sacamos a este país de la pobreza y de la corrupción. FACEBOOK

TWITTER

¿Y por qué por el pacto histórico?

Yo trabajé en la alcaldía de Bogotá y tuve la oportunidad de primera mano de trabajar con Gustavo Petro, por lo que pude ver la claridad y la inteligencia que tiene Gustavo Petro. A mí me genera inquietud cuando mucha gente dice que Petro va a volver a esto como Venezuela, pero cuando yo veo la propuesta económica de él, me parece la propuesta económica más sensata



¿Y usted qué cree que hay que hacer por este país?

Una reforma agraria. Nosotros tenemos una vocación como país que es el tema agrario. Yo lo que creo es que nosotros tenemos que estar pensando cómo cuidar nuestros recursos, cómo cuidar nuestros recursos naturales y cómo potenciar el campo, cómo hacer que los campesinos puedan sacar sus cultivos del Putumayo. El problema en este país es que se han inventado unos proyectos productivos que después no se sabe cómo comercializarlos. Para mí es importante cómo mejorar la infraestructura, cómo tecnificar el campo, cómo lo hizo Corea del Sur.



Nosotros tenemos una economía que siempre ha vivido del extractivismo, por eso, qué vamos hacer cuando se nos acabe el petróleo. Y no hemos pensado en cómo vamos a sustituir estas economías extractivas que no solo están acabando con nuestro planeta.



¿Entonces, por eso está con el pacto histórico?

Mi papá hablaba mucho de la unidad nacional y mi mamá me enseñó desde que yo estaba muy pequeña que uno no negocia con el amigo sino con el contrario. Por eso con el Pacto Histórico lo que estamos diciendo es sentémonos todos en una mesa amplia, como pasó con la constituyente, para ver cómo sacamos a este país de la pobreza y de la corrupción.



¿Cree que el pacto histórico va a avanzar hacia un trabajo de unidad nacional?

Creo que cada vez se nos están acercando más personas, así como estamos confluyendo personas con visiones distintas pero con un mismo anhelo, que es el de trabajar por un país más incluyente, más diverso. Creo que el Pacto Histórico puede ser esa sombrilla que recoja a distintos sectores políticos. Espero que muy pronto el 'verde' se venga a trabajar con nosotros. En general lo que ha dicho Gustavo Petro y lo que hemos dicho todos en el pacto es que trabajemos juntos.



¿Qué tanto influye el apellido Pizarro en su candidatura?

Mucha gente me pregunta eso. Digamos que el Pizarro se puede cuestionar pero te digo una cosa, cuando mi papá se murió, a mi mamá y a mí no nos dejó nada. Mi mamá fue una madre soltera que le tocó trabajar entre semana y estudiar los fines de semana para poder sacar una hija adelante. Mi papá no nos dejó poder político ni económico, sino una tristeza de como 15 años que casi me mata. La herencia más grande que alguien puede dejar es el cariño de la gente y yo siento que a mi papá en este país realmente lo quieren y a mi me lo demuestran prácticamente todos los días. Entonces sí, si creo que me abre puertas



¿Cómo se soluciona eso de dos hermanas en el Congreso?

Ella y yo somos hermanas y los tenemos todo el cariño pero somos personas muy distintas. Nos criaron de forma diferente, el trabajo de María José está enfocado fundamentalmente a los derechos humanos mientras que el mío es muy diferente pues soy empresaria y trabajo fundamentalmente con los temas de sostenibilidad y de protección ambiental. Creo que tenemos dos miradas muy diferentes. Aquí no se puede hablar de nepotismo porque yo no he heredado ningún poder político, no tengo una gran herencia y lo que yo he hecho lo he construido sola.



Le puede interesar: Colombia se defiende hoy en La Haya; la vicepresidenta se suma al equipo