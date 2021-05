Las declaraciones de la jefe de prensa de Petro que causan polémica

Todo un revuelo han causado en redes sociales las declaraciones de la jefe de prensa del senador y aspirante presidencial Gustavo Petro, María Antonia Pardo, quien en una entrevista en la herramienta ‘Space’ de la plataforma Twitter, organizada por la cuenta llamada Las Opinadoras, ella habló sobre el hecho ocurrido hace unos días en el que una bebé murió en una ambulancia a la que le bloquearon el paso en la vía de Chocontá a Bogotá.

#Atencion | Rechazo con contundencia violación a la Misión Médica durante las protestas. Ambulancia 🚑 que transportaba de Chocontá a Bogotá a mujer en trabajo de parto prematuro fue atacada en Tocancipá, provocando muerte del bebé dentro del vehículo. La #MisiónMédica se respeta pic.twitter.com/RBGM9d6dgp — @SecSaludCundi (@secsaludcundi) May 4, 2021

En ese momento una de las anfitrionas le preguntó a Pardo por los bloqueos de vías para ambulancias, ante lo cual ella expresó que “el tema de la ambulancia, por ejemplo, terminó siendo muy inexacto, la noticia como se dio”.



“Realmente, el bebé no murió por culpa de los manifestantes. Sí lo dejaron pasar y fue una emergencia. El bebé habría muerto igual, lastimosamente; yo hablé directamente con los implicados”, agregó.



De inmediato, Pardo fue interpelada por otros invitados y sus palabras se convirtieron en polémica en las redes sociales.



AUDIO 🎧 🔊

• Petristəs cuIpabIes !!

• Escuchen lo que dice la taI Nany Pardo jefe de prensa de Petro sobre el bebé fallecido en el bloqweo:

"igual iba a morir" pic.twitter.com/VAuHnS2nq8 — 🍸betty criticona soy - cuenta actual (@bettycriticonaa) May 24, 2021

Tras ello, Pardo afirmó en La W que su comentario fue sacado del contexto en que lo expresó.



“Una frase sacada de contexto esté sacando una polémica. Lo que está rotando por las redes sociales se dio en un contexto específico en una entrevista, en la que dije que sería la última (…) mis opiniones no tienen que mojar prensa”, dijo.



Así mismo, Pardo indicó que hacía referencia a la muerte del bebé que venía de Chocontá: “Dije en la entrevista que no me iba a referir del caso de Buenaventura, porque no tenía conocimiento del caso”.



Como argumento, la jefe de prensa del aspirante presidencial advirtió que habló con un médico que tenía conocimiento de la historia clínica de la bebé y que en eso basó su opinión que causó revuelo.



No obstante, señaló que no habló con los padres de la menor fallecida.

