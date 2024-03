María Antonia Pardo, funcionaria del Gobierno, criticó llegada de Carrillo a UNGRD

A las críticas de los sectores de oposición por el nombramiento en altos cargos de perfiles que consideran activistas, se les suman los cuestionamientos de María Antonia Pardo, gerente de Asuntos Internacionales y Gobierno en ProColombia y cercana a la primera dama Verónica Alcocer, quien no ve con buenos ojos la llegada de Carlos Carillo a la dirección de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).



(Además: Helga María Rivas fue designada como directora (e) de la Unidad de Gestión del Riesgo).

La funcionaria calificó a Carrillo de "patán matoneador" y "bully profesional", y señaló que recibió por parte de él "los más rastreros ataques".



“A la izquierda sola no le alcanzan los números para ganar una elección presidencial. Gustavo Petro entendió eso muy bien en 2021 y por eso entraron a la campaña personas de centro como estrategas: para mostrar pluralismo y atraer los votos que faltaban (que no eran pocos)”, escribió la actual gerente de Asuntos Internacionales y Gobierno de ProColombia en su cuenta de X.



Pardo señaló que Carrillo fue una de las personas que más se opuso a esa visión y que lo hizo sin sumar un solo voto para que Petro llegue al poder. "A mí, aunque no me conoce, no hizo más que hacerme daño. De su parte recibí los más rastreros ataques. Todo un patán matoneador. Un bully profesional", agregó.

Carlos Carrillo y Gustavo Bolívar. Foto: Carlos Carrillo

(Le puede interesar: El presidente Petro dice adiós a los técnicos y renueva el alto gobierno con activistas).



Luego, insistió en que Carrillo alejó con insultos a cualquier que, sin ser petrista, quisiera apoyar a Petro.



"Si él hubiese sido tan útil como cree, si por él y su trabajo es que tenemos hoy a Petro en la Casa de Nariño, habría sido él la persona nombrada como jefe de debate y no Alfonso Prada, su eterno enemigo, y a quien también lo ha atacado sin ton ni son todos estos años", agregó.

A la izquierda sola no le alcanzan los números para ganar una elección presidencial. Gustavo Petro entendió eso muy bien en 2021 y por eso entraron a la campaña personas de centro como estrategas: para mostrar pluralismo y atraer los votos que faltaban (que no eran pocos).… pic.twitter.com/bBaLW3qDF2 — María Antonia Pardo (@MariaA_PardoJ) March 3, 2024

Finalmente, cuestionó que se le haya nombrado en la UNGRD y dijo que no es alguien apto para el puesto.



"Hoy lo premian con un puesto que no se merece y para el que no está capacitado. Los desastres en el país, que son muchos y seguiditos, no se resolverán a punta de pelotera que es para lo único que este señor sirve . No es un activista, es un bochinchero. Y un pésimo ser humano", sentenció Pardo.



Hay que recordar que la semana pasada el presidente Petro anunció la llegada de Carrillo al cargo tras la salida de Olmedo López, exfuncionario cuestionado tras el escándalo por los sobrecostos en la compra de los carrotanques de agua en La Guajira.



(Lea también: Exconcejal Carlos Carrillo es el sucesor de Olmedo López en la UNGRD).



"Vamos a nombrar a Carlos Carrillo como director de la UNGRD", dijo el presidente colombiano desde San Vicente y las Granadinas. En esa misma intervención con los medios, el mandatario criticó al exjefe de la entidad



"Había rumores y estos siempre traen indicios. Pero, indudablemente, la investigación periodística es buena. Le corresponde a las autoridades investigativas, judiciales y disciplinarias establecer los hechos y oír su versión", dijo el jefe de Estado.



Mientras ocurre esa designación, el cargo será ocupado por la arquitecta Helga María Rivas Ardila.

REDACCIÓN POLÍTICA

