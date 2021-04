Margarita Rosa responde en Twitter a detractores tras polémica

El miércoles se desató una tormenta de trinos en Twitter luego de que el exprocurador general y actual embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Alejandro Ordóñez, le respondiera a la actriz y escritora Margarita Rosa de Francisco por un trino en el que menciona a un "dios inmundo".

(En contexto: Dura respuesta de Alejandro Ordóñez a Margarita Rosa por trino)



Todo empezó porque una tuitera dijo que la actriz y excolumnista de este diario tiene "valores blasfemos", está "poseída por el demonio" y "por eso este mundo está como está, aunque no crean hay un Dios que les cobrará factura".



Ante ello, Margarita Rosa trinó: "Afortunadamente no creo en su dios inmundo".



Al leer esto, Ordóñez le respondió en Twitter.



"Su orgullo ha dicho al hombre de estos tiempos dos cosas y ambas se las ha creído: que no tiene lunar y que no necesita de Dios; que es fuerte y que es hermoso; por eso le vemos engreído con su poder y enamorado de su hermosura’. Juan Donoso Cortés”, fue el mensaje que escribió.

Mi querido @NestorMoralesC : yo no respeto ni respetaré jamás la creencia en que estoy poseída por el “Demonio” (con mayúscula) y que Dios me va a pasar factura. Faltaría más que respetara la creencia en semejante idiotez. https://t.co/MdG2uhrLJa — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) April 14, 2021

(Puede leer: El choque entre Juanita Goebertus y Gustavo Petro por Epm)



Tras la corta, pero contundente respuesta de Margarita Rosa y la respuesta de Ordóñez, el debate estuvo lejos de terminar. Margarita Rosa decidió responderle a un internauta, quien trinó citando la opinión del periodista y director de Mañanas Blu, Néstor Morales sobre el rifirafe.



""Sí @Margaritarosadf es provocadora como dice el periodista servil, @NestorMoralesC

sería bueno que aspire al senado porque me ha provocado votar por ella" Margarita Rosa de Francisco es una gran provocadora: Néstor Morales, por trinos de ella", trinó el internauta.



Ante lo consignado por el usuario de la red social, Margarita Rosa le envió una respuesta contundente a Morales: "Mi querido @NestorMoralesC : yo no respeto ni respetaré jamás la creencia en que estoy poseída por el “Demonio” (con mayúscula) y que Dios me va a pasar factura. Faltaría más que respetara la creencia en semejante idiotez", trinó la actriz y escritora.



