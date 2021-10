Margarita Rosa de Francisco reitera que no será candidata en el 2022

Pese a los llamados de diferentes sectores de la izquierda, la actriz Margarita Rosa de Francisco reiteró que no será candidata a ningún cargo de elección popular y que tampoco está interesada en participar de ninguna clase de gobierno.



“En todos los tonos: no quiero ser senadora ni candidata a nada (con el reinado me bastó) ni quiero nunca tener un cargo público en ningún gobierno. Mi compromiso político está en mi independencia como ciudadana y eso es bastante”, afirmó la actriz.



De Francisco había sonado en diferentes sectores para integrar la lista al Senado del Pacto Histórico, una convergencia de izquierda y centroizquierda que busca incrementar la presencia de estas tendencias en el Congreso que se elegirá el 13 de marzo del próximo año.



Un mensaje de la actriz en la presentación de esta plataforma y algunos de sus pronunciamientos habían dado pie para que se pensara en ella para llegar al Legislativo a nombre del Pacto Histórico.

