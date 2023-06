El senador del Partido Conservador Marcos Daniel Pineda se pronunció frente al discurso del presidente Gustavo Petro en la carrera séptima, en Bogotá. El congresista conservador dijo que la intervención del primer mandatario es "incendiaria" y "dividide más al país".



(Le puede interesar: Petro: las claves de su duro discurso en las marchas en defensa de sus reformas)

"El discurso del Presidente hoy fue incendiario y retador, en vez de salir a generar un parte de tranquilidad e invitar al diálogo para construir el consenso, salió fue atrincherarse en una esquina llena de radicalismos y a dividir más el país, censurándo la prensa, a las altas cortes. al señor Fiscal General de la Nación y acusando al Congreso de la República de no querer aprobar sus reformas, restándole importancia al debate legislativo, sostén de la democracia. Señor presidente, no le eche más gasolina a la hoguera.", dijo.

¡Más gasolina pa' la hoguera!🔥



Discurso incendiario del presidente, en vez de generar tranquilidad e invitar al diálogo para buscar consensos, lo que hace es atrincherarse en su esquina radical, generando más división. Las discusiones en el Congreso hacen parte de la democracia — Marcos Daniel🌳 (@MarcosDanielPG) June 7, 2023

En su discurso, Petro dijo que ""No se atrevan a romper con la democracia porque se encontrarán con un gigante: el pueblo en las calles".



"Hay personas que aún no han leído lo que significa la decisión popular en las mesas electorales del año pasado. Creen que fue simplemente una moda, fiebre pasajera, un delirio que ya pasó y que dejó un Presidente abandonado en su Palacio Presidencial. Hoy decimos con claridad: no fue así", señaló el jefe de Estado.



Insistió en que él y quienes lo eligieron "quieren volver realidad el programa de gobierno por el que el pueblo votó".



"Ese programa dice que Colombia debe ser una potencia mundial de la vida, ese programa dice que para ser potencia de la vida, Colombia debe estar en paz, que el objetivo de la paz es el mayor deseo de la sociedad colombiana", agregó.

