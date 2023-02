Muy molesto estaba el congresista del Centro Democrático José Jaime Uscátegui, quien llegó en la mañana de este martes a la plaza de Armas, justo al frente de la Casa de Nariño, para manifestarse en contra de la convocatoria que hizo el presidente Gustavo Petro para salir a discutir sus reformas.

El motivo de la rabia del representante es que la Policía, al parecer, le estaba pidiendo que se retirara. Él estaba allí con su hermano y sostenía un cartel que dice: 'Petro, dictador'. También tenía las fotos de algunos uniformados que han sido asesinados este año.



"Estamos frente a la Casa de Nariño atendiendo la convocatoria para que la ciudadanía venga a escuchar a Petro en la tarde. Estamos preocupados. Le hemos enviado una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al relator especial para Colombia, porque esto fue un acto de abuso de autoridad. Para hoy también estaba convocada la marcha de la oposición", aseguró.



Luego, en sus redes sociales, publicó un video en el que se le ve golpeando la estructura de una escultura donde él pegó unos carteles con los rostros de algunos policías.



"De aquí me sacan amarrado, si es que se quiere", repara fuertemente. "No me le voy de acá; tengo a derecho a estar en un lugar público. Dele la cara a estos hombres y dígales que no tengo derecho de estar acá por ellos y por sus familias", le grita al policía.

De aquí no me sacan, yo estoy parado firme en nombre de todos los miembros de la Fuerza Pública y sus familias, esto es un lugar público #PetroDictador pic.twitter.com/2XGC41SZrx — Jose Jaime Uscátegui (@jjUscategui) February 14, 2023

En diálogo con EL TIEMPO, igualmente, criticó el hecho de que el montaje de la convocatoria del Presidente se esté haciendo con los "recursos públicos de los colombianos".



Agrega que eso es "un abuso de autoridades y por esos creemos que este gobierno de Petro tiene visos dictatoriales. Es momento de protestar, porque mañana no habrá país para defender", concluyó.



Aura Saavedra Álvarez

​REDACCIÓN POLÍTICA